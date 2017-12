Altex și MediaGalaxy au avut listate produse la prețuri incredibile. Da, cu adevărat incredibile, că au fost la un leu și la 0 lei. Curiozitatea clienților care le-au prins e dacă vor fi onorate comenzile.

Atât Altex, cât și MediaGalaxy sunt magazine care vând online și offline, doar că pe site-urile celor două câteva produse de altfel excelente au fost listate cu prețuri excepționale: un leu și 0 lei. Problema de programare sau eroare au dus la închiderea site-urilor și la zeci de comentarii pe paginile lor de Facebook. Comenzi au fost înregistrate și acum clienții își vor produsele.

Site-urile Altex și MediaGalaxy au afișat prețuri incredibile la console PlayStation 4 și laptopuri. De exemplu PlayStation 4 Pro a costat nimic, în vreme ce prețuri este de aproape 1.800 de lei. Prima pagină a MediaGalaxy încă mai afișa prețuri vechi la trei laptopuri: ASUS ZenBook, HP și Acer Aspire Nitro 5. Niciunul nu este mai ieftin de 2.000 de lei.

Între timp, atât Altex, cât și MediaGalaxy au actualizat platformele online. Încă sunt promoții, dar departe de prețurile de vis care au ajuns online în dimineața zilei de 14 decembrie.

Problema, cel puțin pentru cei care visau la promoții incredibile de la Altex și MediaGalaxy, e că episodul eMAG cu produse la un leu i-a învățat să treacă în regulament că nu își asumă vina. „In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promotii au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea aparuta, daca produsul nu s-a livrat inca“, se arată în termenii și condițiile de la Altex la capitolul „Limitarea răspunderii Altex România S.R.L.“.

„In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promotii au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea aparuta, daca produsul nu s-a livrat inca“, se arată în „Termeni de utilizare“ pe site-ul MediaGalaxy. Totodată, ține cont că „MediaGalaxy își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site“.

Astfel, comenzile nu vor fi onorate, spre deosebire de episodul eMAG, când magazinul a decis să onoreze comenzile.

La unul dintre mesajele publicate de MediaGalaxy pe pagina de Facebook s-au strâns deja comentarii de la cei care au înregistrat comenzi. Cei mai mulți nu sunt încrezători că-și vor vedea produsele, dar speră și amenință cu ANPC.

