Age of Empires: Definitive Edition îți aduce aminte de copilărie la 20 de ani de la prima lansare

Departe de a fi cea mai importantă lansare Microsoft de la E3, gigantul din Redmond a dezvăluit Age of Empires Definitive Collection în cadrul conferinței de la Las Vegas .

Este foarte probabil ca unul sau mai multe jocuri din seria Age of Empires să vă fi marcat copilăria. Cum unii au avut prima interacțiune cu un joc de strategie în timp real cu Starcraft, Warcraft sau Red Alert, o nouă generație de gameri s-a bucurat de Age of Empires. Respectivul titlu a anunțat intrarea celor de la Microsoft în domeniul RTS-urilor și a făcut o treabă foarte bună în a genera un număr impresionant de fani.

Aceiași fani s-au aflat la baza eforturilor companiei americane de a relansa un titlu clasic pentru noua generație de sisteme. Intitulat Age of Empires: Definitive Edition, titlul păstrează atmosfera jocului original, dar încearcă să profite la maxim de noile configurații hardware și monitoare Ultra HD.

La 20 de ani după lansarea primul Age of Empires, gigantul din Redmond lansează o ediție centenară a acelui titlu. Anunțul a fost făcut pe AgeOfEmpires.com și pare să facă referire la o versiune remastered. Pentru prima oară, Age of Empire va suporta nativ o rezoluție 4K, oferind o experiență spectaculoasă de gaming posesorilor de monitoare compatibile.

,,20 de ani după lansare, Microsoft este mândră să anunțe Definitive Edition pentru originalul Age of Empires. Regândit de la zero pentru 4K, o coloană sonoră reorchestrată, îmbunătățiri semnificative de gameplay, o nouă narațiune, suport pentru realizări și multiplayer pe Xbox Live, Definitive Edition aduce în actualitate clasicul joc împreună cu expansion-pack-ul Rise of Rome.” După cum se poate vedea în comunicat, jocul se anunță promițător și include mai multe argumente pentru a fi revizitat.

Noul Age of Empires Definitive Edition se va lansa în toamna acestui an pentru PC-uri cu Windows. Doritorii se pot înscrie deja la această adresă pentru a participa la un beta închis.