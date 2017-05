Acest scurt metraj îți confirmă că și computerele pot scrie scenarii

Se pare că nici meseriile creative nu mai sunt în siguranță, din moment ce vedem filme precum acest scurt metraj scris de o inteligență artificială.

S-a discutat foarte mult în ultimii ani de faptul că foarte multe persoane vor rămâne fără locuri de muncă din cauza roboților și sistemelor computerizate. Inițial, s-a vehiculat că muncile fizice vor fi primele expuse la un grad ridicat de risc. Se pare însă că și filologii sau cei care activează în domenii creative s-ar putea să aibă ghinion în următorii câțiva ani. În definitiv, un algoritm de inteligență artificială poate învâța cu ușurință lucruri noi, nu cere niciodată o mărire de salariu și nici nu întârzie la muncă.

Cea mai recentă dovadă a faptului că scenariștii ar putea să aibă probleme din cauza computerelor a venit sub forma unui scurt metraj de aproape 8 minute pe care îl puteți urmări în întregime mai sus. Acesta este intitulat It`s No Game – Nu este nici un joc și a fost redactat în întregime de un algoritm de inteligență artificială. Parte interesantă este că nici măcar nu vorbim de o excepție. Acesta este al doilea film bazat pe scenariul unui sistem AI. Prima distincție de acest gen a primit-o Sunspring lansat în urmă cu aproximativ un an ce era construit în jurul unui personaj principal cu numele Benjamin.

Proiectul pentru realizarea acestui scenariu a fost unul destul de stufos și a fost inițiat de către regizorul Oscar Sharp și cercetătorul în domeniul inteligenței artificiale Ross Goodwin. Înainte să se apuce de scris, algoritmul cu pricina a fost nevoit să consume un set stufos de filme SF și să proceseze câteva elemente de intrigă obținute dintr-o competiție de redactare. Rezultatul final a fost surprinzător, chiar dacă nu poate fi clasificat neapărat ca fiind coerent în permanență. În final, aceeași inteligență artificială a ajuns să fie responsabilă de scenariile ambelor filme, nu doar de unul dintre ele.

Rolul principal din It’s no game este intepretat de către David Hasselhoff. Deși s-ar putea să-l recunoașteți din Baywatch, s-a aflat și în spatele unui serial SF foarte reușit de acum câteva decenii intitulat Knight Rider. Are rost să insistăm pe faptul că sunt algoritmi spectaculoși ce se ocupă de editarea și postprocesarea unui film?