Cel mai vechi telefon folosit în Marea Britanie este un Nokia 3310 și a trecut prin multe accidente

Toată lumea a văzut – dacă nu chiar a deținut – un Nokia 3310, telefonul care depășește orice limită a imaginației când vine vorba de rezistență, informează stiridinlume.ro. Din apă, praf, mâncare, frig, căldură, telefonul acesta iese teafăr și nevătămat.

Un bărbat în vărstă de 49 de ani din Marea Britanie, pe nume David Mitchell, este, potrivit presei britanice, posesorul celui mai vechi telefon mobil din Marea Britanie. Ați ghicit, are un Nokia 3310 perfect funcțional. Telefonul lui David are 17 ani, a trecut prin mașina de spălat, prin mâncare și chiar prin Irak, dar nu s-a dat bătut: funcționează ca în prima zi.

„A trecut prin multe alături de mine. L-am scăpat de nenumărate ori, pe podea, în sosul curry și a fost chiar în mașina de spălat. De fiecare dată l-am curățat, l-am uscat și a funcționat din nou. Parcă este făcut din kriptonită – este indistructibil. Are câteva zgărieturi primite de-a lungul anilor, dar este perfect funcțional. Am o cameră dacă vreau să fac poze, dar nu-mi fac selfie-uri”, a spus Mitchell pentru The Sun.

Se pare că fiul lui Mitchell i-a oferit acestuia un smartphone, dar tatăl l-a refuzat, deoarece a spus că Internetul îl folosesște pe calculator, nu are nevoie de un telefon pentru asta.

„Am primit un telefon cu Internet de la fiul meu, dar pur și simplu nu l-am vrut. Nevoile mele sunt de bază, iar telefonul are un calculator și un joc numit Snake 2, dacă ma plictisesc”, a adăugat Mitchell.

Modelul Nokia 3310 a apărut în anul 2000, odată cu apariția avalanșei tehnologice, și a fost vândut în 126 de milioane de exemplare, ceea ce face ca telefonul lui David Mitchell să nu fie chiar cel mai vechi. În ciuda uneor date sigure, este posibil ca undeva în lumea aceasta cineva să mai folosească și astăzi acest telefon invincibil și indistructibil