Această rozătoare poate supraviețui în cele mai aspre condiții

Șobolanul-cârtiță golaș are abilitatea impresionantă de a supraviețui dacă sunt deprivați de oxigen, în condiții fatale pentru om, dar și pentru orice altă specie de animale.

Deși cercetătorii estimau această abilitate a șobolanului-cârtiță golaș, rezultatele studiului au fost mai șocante decât s-ar fi crezut inițial. Specialiștii de la Universitatea Illinois a închis mai multe rozătoare care aparțin acestei specii într-o cușcă închisă, iar pe măsură ce oxigenul se împuțina aceștia făceau față cu succes condițiilor crâncene, supraviețuind într-o atmosferă cu 5% oxigen. Ca grad de comparație, atmosfera de la nivelul mării are 21% oxigen, iar cea din vârful muntelui Everest atinge un nivel de cam 6% oxigen.

Deși nu pare neapărat impresionant că aceste creaturi pot supraviețui într-o atmosferă care conține 5% oxigen, odată ce pui lucrurile în perspectivă și realizezi că aceste condiții ar fi fatale omului și altor specii de animale, începi să-ți dai seama de abilitatea rară a acestor rozătoare. Șobolanii de laborator care au fost expuși acelorași condiții au murit în decursul a 15-20 de minute, dar această specie stranie a rezistat aproximativ 5 ore în acest mediu, înainte ca cercetătorii să încheie studiul de bună voie, potrivit Popular Science.

Pentru a testa abilitatea acestor rozătoare la maximum, cercetătorii le-a plasat într-o atmosferă fără oxigen. În acest cadru, șobolanii-cârtiță au leșinat în decursul a 30 de secunde, dar au continuat să facă mișcări specifice respiratului pentru încă patru minute, iar odată eliberați, aceștia s-au comportat normal.

Șobolanul-cârtiță golaș are sângele rece, iar aceasta este o caracteristică pe care o împărtășește cu reptilele, dar nu și cu alte mamifere. Din faptul că nu și reglează temperatura corporală, acesta nu consumă niciun strop de energie pentru această nevoie, așa că are nevoie de mult mai puțin oxigen decât un șobolan sau șoarece. În plus, aceste mamifere trăiesc în condiții aparte: în sisteme subterane complexe, împreună cu 200-300 de alți membri, zonă unde dioxidul de carbon se acumulează cu ușurință.

Secretul acestei abilități este fructoza. Aceste creaturi dețin transportatoare de fructoză în multe dintre organele cheie ale organismului (creier, inimă). Astfel, atunci când șobolanul-cârtiță golaș se află într-un mediu fără oxigen, deși nu ar putea avea suficientă energie pentru a se deplasa, corpul său încă produce suficiente substanțe nutritive care să-i mențină organele în viață.