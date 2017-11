Trupa AC/DC a rămas fără Malcolm Young, chitarist și cofondator. Malcolm Young a murit la vârsta de 64 de ani, iar anunțul oficial vine chiar de la AC/DC.

Malcolm Young a murit pe 18 noiembrie, la vârsta de 64 de ani. S-a născut pe 6 ianuarie 1953 și a fost cofondator și co-creator al formației AC/DC, alături de Angus Young. Trupa AC/DC a susţinut, pe 16 mai 2010, un concert la Bucureşti. Atunci au fost prezenți aproximativ 60.000 de oameni. Formația AC/DC a fost fondată în 1973, în Australia, de către cei doi frați.

În București, AC/DC și Malcolm Young împreună cu ceilalți membri au adus show-ul „Black Ice”, care promova cel de-al 15-lea material de studio. Acesta a fost lansat de AC/DC în octombrie 2008. Turneul, primul după „Stiff Upper Lip”, susţinut de AC/DC între 2000 și 2001, a avut zeci de concerte la care au fost vândute toate biletele în întreaga lume. În ceea ce îl privește pe Malcolm Young, el a anunţat în 2014 că părăseşte definitiv formaţia AC/DC, după 41 de ani de activitate.

Atunci s-a și aflat că Malcolm Young suferea de demenţă. Moartea vine la o lună după George Young, fratele său și producătorul formaţiei, a murit.

AC/DC, produsul lui Malcolm Young și al fratelui său Angus, a vândut mai bine de 200 de milioane de înregistrări global. Dintre acestea, circa 71,5 milioane de albume au fost doar în Statele Unite. Mai mult, „Back in Black” a înregistrat vânzări de 50 de milioane de unități în lume și așa a devenit albumul AC/DC al cincilea cel mai bine vândut al vreunui artist și al treilea cel mai bine vândut album al vreunei trupe. Formaţia australiană a lansat numeroase piese de succes, ca „Back in Black”, „Big Jack”, „Thunderstruck”, „Black Ice”, „You Shook Me All Night Long”, „Let There Be Rock”, „Highway to Hell” şi „For Those About to Rock (We Salute You)”.

Cei doi frați, Angus, George și Malcolm Young, s-au născut în Scoția, dar s-au stabilit în Sydney, Australia, în 1963. George a învățat să cânte la chitară și a format una dintre cele mai de succes formații din Australia anilor ’60: „The Easybeats”. Malcolm Young i-a văzut succesul și a ajuns a ajuns să contribuie la lansarea AC/DC în noiembrie 1973. Numele a fost inspirat de inscripția „AC/DC” de pe o mașină de cusut, care pe lung înseamnă „Alternating Current/Direct Current”, adică: curent alternativ/curent continuu.