Galaxy S8 va putea fi folosit ca sistem desktop, similar Continuum

Samsung a avut un an foarte greu în 2016 și are toate motivele să încerce să ne impresioneze cu Galaxy S8 în prima parte a acestui an.

Sud coreenii de la Samsung ar fi trebuit să atragă atenția fanilor cu două vârfuri de gamă în 2016, Galaxy S7 și Galaxy Note 7. Pentru că Note 7 a fost un eșec de proporții și a fost retras de pe piață, compania din spate are nevoie foarte tare de un succes în primul trimestru din 2017.

Astfel, următorul vârf de gamă trebuie nu doar să fie performant, ci să includă o serie de funcții originale.

Majoritatea zvonurilor legate de Samsung Galaxy S8 nu includ referințe către un design revoluționar, în comparație cu S7 sau Note 7, dar în privința funcționalității oferite, s-ar putea să fie câteva elemente care vă fac viața mai ușoară.

Cel mai important dintre ele pare să fie inspirat din tehnologia Continuum a celor de la Microsoft. Practic, prin intermediul unui cablu și, eventual un dock, Galaxy S8 va putea funcționa ca sistem desktop. Îl puteți conecta la un monitor, mouse și o tastatură, iar posibilitățile de multitasking devin subit nelimitate.

Întregul sistem a fost detaliat în cadrul unei prezentări cu ușile închise ce a avut loc în urmă cu câteva zile. O imagine din acea prezentare, pe care o puteți vedea mai jos, a ajuns în mâinile redactorilor de la All About Windows Phone. Nu se știe momentan dacă prezentarea în cauză era dedicată angajaților, oficialilor operatorilor de telefonie sau creatorilor de accesorii hardware.

În orice caz, ideea aducerii funcționalității Continuum pe Android este una cu un potențial imens. Vânzările de PC-uri oricum au scăzut de câțiva ani, iar dacă vom reuși să ne folosim telefoanele pe post de desktop, am avea un set imens de beneficii. Rămâne doar să vedeam dacă și alți producători importanți de telefoane cu Android vor împrumuta același concept.