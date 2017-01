Cum scapi de reclamele personalizate de Google de pe orice site

Reclamele personalizate de Google apar pe orice site pe care îl vizitați și, deși nu puteți scăpa de ele, măcar vă puteți asigura că nu mai sunt influnețate de activitatea voastră online.

Internetul funcționează pe bază de reclame. Pentru ca cea mai mare parte a conținutului pe care îl găsim online nu necesită utilizarea unui card de credit, plătim prin intermediul consumului de reclame. Există multe soluții pentru a scăpa complet de acele reclame, dar din respect pentru creatorii de conținut, mai ales în cazul site-urilor de știri pe care le accesați în mod regulat, sfatul meu este să nu apelați la ele. În schimb, puteți scăpa de reclamele personalizate de Google.

Dacă nu știți, atâta timp cât sunteți autentificați pe Chrome, pe Android sau în orice alt browser cu contul vostru Google, gigantul din Mountain View vă urmărește activitatea online. Reține site-urile vizitate și încearcă să vă afișeze reclame pe gustul vostru pornind de la ceea ce ați căutat sau ați văzut pe internet în ultima perioadă. Dacă vă sperie un pic acest gen de reclame, le puteți dezactiva. Este însă foarte important să rețineți că nu veți dezactiva reclamele, în schimb, veți elimina elementul de personalizare a lor, ajungând să vedeți reclame mai mult sau mai puțin aletorii.

Indiferent dacă faceți această modificare de pe telefon, tabletă, PC sau Mac, se va aplica oriunde sunteți autentificați cu contul vostru Google. Merită reținut că Google, din motive greu de înțeles, traduce în limba română ca fiind anunțuri cuvântul Ads/Reclame. Această diferențiere este relevantă pentru a ști unde căutați setarea cu pricina.

Primul pas este să accesați pagina web My Account din Google. Autentificați-vă și căutați cu atenție Setări pentru anunțuri sau Ads Settings dacă interfața este în engleză. În noua pagină, faceți click pe Gestionați setările pentru anunțuri sau pe Manage Ads Settings. În colțul din dreapta sus al noii pagini web debifați Ads Personalization sau Personalizarea Anunțurilor. Confirmați modificările în noua fereastră folosind butonul Turn Off sau Dezactivați, după care apăsați pe Am înțeles sau Got it. Pentru a dezactiva și personalizarea reclamelor de către Google atunci când nu sunteți autentificați, folosiți această extensie creată de gigantul din Mounta View pe care o găsiți în Chrome WebStore.