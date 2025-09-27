Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 18:02
de Kelt Iulia

Trupul Ioanei Popescu nu poate fi ridicat de la IML. Situația este complicată, jurnalista nu mai avea rude în România

Social
Trupul Ioanei Popescu nu poate fi ridicat de la IML. Situația este complicată, jurnalista nu mai avea rude în România
Ce se întâmplă cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu

Moartea Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a adus în prim-plan o problemă delicată: cine poate prelua trupul său neînsuflețit de la Institutul Național de Medicină Legală (INML).

Conform legii, doar rudele de gradul I au acest drept, însă fosta jurnalistă nu mai are părinți în viață, iar familia apropiată se află departe, în străinătate.

Ioana Popescu, o viață marcată de carieră și probleme de sănătate

Ioana Popescu, cunoscută publicului atât pentru activitatea sa în presă, cât și pentru aparițiile în televiziune, a încetat din viață în urma unor probleme medicale care s-au agravat în ultima perioadă.

Supranumită de tabloide „devoratoarea de fotbaliști”, ea a fost jurnalistă, scriitoare și prezentatoare TV, rămânând o prezență vizibilă în spațiul public timp de mai mulți ani.

Vezi și:
Ioana Popescu şi-a prevestit moartea? Mesajul transmis de jurnalistă iubitului său: „Nu o să ştie nimeni. Aşa a fost”
Cauza morţii Ioanei Popescu, dezvăluită. Mesajul transmis de Mara Bănică, după aflarea veştii triste: „Viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem”

În plan personal însă, situația ei era mai complicată. Părinții decedaseră, iar frații vitregi se află peste Ocean, ceea ce face ca ridicarea trupului să devină un demers dificil din punct de vedere legal.

Conform procedurilor, doar membrii de familie de gradul I, părinți sau copii, pot solicita preluarea de la INML, ceea ce ridică întrebarea cine va putea să facă aceste formalități în cazul său.

Rolul partenerului de viață și detalii despre incertitudinea juridică

Singura persoană aflată aproape de Ioana Popescu în ultimele luni a fost partenerul său, Mihai Ștefan Lungu.

Acesta a fost și cel care a anunțat public decesul, printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook. El a dezvăluit că intenționa să o ceară în căsătorie, însă planul a fost întrerupt de moartea neașteptată a jurnalistei.

Deși Mihai Ștefan Lungu a fost alături de ea până în ultimele clipe, legea nu îi oferă un drept clar de a ridica trupul, întrucât cei doi nu erau căsătoriți.

În astfel de situații, instanța sau autoritățile pot decide cine poate efectua procedurile necesare, însă până atunci trupul rămâne la dispoziția INML.

Cazul Ioanei Popescu readuce în atenție un aspect sensibil al legislației românești: lipsa unor prevederi clare pentru partenerii de viață care nu sunt căsătoriți legal.

În lipsa rudelor directe, situația se complică și poate genera întârzieri în ceea ce privește înmormântarea și respectarea dorințelor persoanei decedate.

Moartea Ioanei Popescu deschide nu doar un capitol trist pentru cei care au cunoscut-o, ci și o dezbatere juridică și socială despre cine are dreptul de a decide asupra trupului neînsuflețit atunci când familia apropiată nu mai există sau se află la distanță.

Pentru moment, singurul care își exprimă dorința de a se ocupa de ultimele formalități este iubitul ei, însă decizia finală rămâne la autorități.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Adevarul
Cum a slăbit un bucătar renumit 40 de kilograme fără diete și a devenit maratonist: „Mănânc orice, și cu pâine”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Zilele norocoase ale lunii octombrie 2025 pentru fiecare zodie. Va fi o lună a progresului
Zilele norocoase ale lunii octombrie 2025 pentru fiecare zodie. Va fi o lună a progresului
Horoscop
acum 2 ore
Selena Gomez se căsătoreşte. Pregătirile pentru nunta luxoasă sunt în toi. Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului
Selena Gomez se căsătoreşte. Pregătirile pentru nunta luxoasă sunt în toi. Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului
Monden
acum 2 ore
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile
Horoscop
acum 2 ore
Elena Udrea a întors toate privirile pe stradă. S-a afișat cu o geantă Louis Vuitton de zeci de mii de euro
Elena Udrea a întors toate privirile pe stradă. S-a afișat cu o geantă Louis Vuitton de zeci de mii de euro
Știri generale
acum 4 ore
Parteneri
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
Click.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi24
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro