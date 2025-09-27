Trupul Ioanei Popescu nu poate fi ridicat de la IML. Situația este complicată, jurnalista nu mai avea rude în România

Moartea Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a adus în prim-plan o problemă delicată: cine poate prelua trupul său neînsuflețit de la Institutul Național de Medicină Legală (INML).

Conform legii, doar rudele de gradul I au acest drept, însă fosta jurnalistă nu mai are părinți în viață, iar familia apropiată se află departe, în străinătate.

Ioana Popescu, o viață marcată de carieră și probleme de sănătate

Ioana Popescu, cunoscută publicului atât pentru activitatea sa în presă, cât și pentru aparițiile în televiziune, a încetat din viață în urma unor probleme medicale care s-au agravat în ultima perioadă.

Supranumită de tabloide „devoratoarea de fotbaliști”, ea a fost jurnalistă, scriitoare și prezentatoare TV, rămânând o prezență vizibilă în spațiul public timp de mai mulți ani.

În plan personal însă, situația ei era mai complicată. Părinții decedaseră, iar frații vitregi se află peste Ocean, ceea ce face ca ridicarea trupului să devină un demers dificil din punct de vedere legal.

Conform procedurilor, doar membrii de familie de gradul I, părinți sau copii, pot solicita preluarea de la INML, ceea ce ridică întrebarea cine va putea să facă aceste formalități în cazul său.

Rolul partenerului de viață și detalii despre incertitudinea juridică

Singura persoană aflată aproape de Ioana Popescu în ultimele luni a fost partenerul său, Mihai Ștefan Lungu.

Acesta a fost și cel care a anunțat public decesul, printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook. El a dezvăluit că intenționa să o ceară în căsătorie, însă planul a fost întrerupt de moartea neașteptată a jurnalistei.

Deși Mihai Ștefan Lungu a fost alături de ea până în ultimele clipe, legea nu îi oferă un drept clar de a ridica trupul, întrucât cei doi nu erau căsătoriți.

În astfel de situații, instanța sau autoritățile pot decide cine poate efectua procedurile necesare, însă până atunci trupul rămâne la dispoziția INML.

Cazul Ioanei Popescu readuce în atenție un aspect sensibil al legislației românești: lipsa unor prevederi clare pentru partenerii de viață care nu sunt căsătoriți legal.

În lipsa rudelor directe, situația se complică și poate genera întârzieri în ceea ce privește înmormântarea și respectarea dorințelor persoanei decedate.

Moartea Ioanei Popescu deschide nu doar un capitol trist pentru cei care au cunoscut-o, ci și o dezbatere juridică și socială despre cine are dreptul de a decide asupra trupului neînsuflețit atunci când familia apropiată nu mai există sau se află la distanță.

Pentru moment, singurul care își exprimă dorința de a se ocupa de ultimele formalități este iubitul ei, însă decizia finală rămâne la autorități.