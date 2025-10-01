Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat

Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
01 oct. 2025 | 10:24
de Daoud Andra

Priveghiul Ioanei Popescu, desfășurat la capela cimitirului Berceni 2, ar fi trebuit să fie un moment de liniște, rugăciune și reculegere. Totuși, atmosfera s-a tensionat brusc din cauza unui gest neașteptat făcut chiar de iubitul jurnalistei, Mihai Lungu, cel care i-a fost alături în ultima lună din viață.

Declarațiile controversate ale lui Mihai Lungu

Prietenii și apropiații Ioanei Popescu au venit să își ia rămas-bun, iar slujba religioasă a decurs cu solemnitatea firească. Însă, imediat după momentul emoționant din capelă, Mihai Lungu a avut o reacție nervoasă, la mai puțin de un metru de sicriul în care se afla trupul neînsuflețit al jurnalistei.

Conform imaginilor difuzate de Spynews TV, acesta s-a declarat revoltat de faptul că prietenii Ioanei nu l-ar fi sprijinit financiar în organizarea înmormântării. La ieșirea din capelă, Mihai Lungu a continuat seria afirmațiilor care au stârnit uimirea celor prezenți. În direct la televizor, acesta a spus:

„Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei. M-a întrebat: ‘Te-a ajutat cineva cu ceva?’ Zic nu, doar doamna Mara Bănică și în rest nimeni nu a ajutat. Nu e vorba de dat, am zis cine a ajutat. (…) Nu e vorba de a veni cineva, am spus ca idee că nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”, a declarat Mihai Lungu.

Afirmațiile lui, făcute într-un moment de mare încărcătură emoțională și chiar lângă sicriul Ioanei Popescu, au fost considerate nepotrivite de mulți dintre cei prezenți. În plus, mai multe voci l-au acuzat că interesul său principal ar fi legat de bani și de averea jurnalistei.

Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Imagini emoționante înainte de înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică, transformată de durere, este nedespărțită de sicriu

Mara Bănică a intervenit imediat

În timpul aceleiași emisiuni, Mara Bănică, prezentatoare la Spynews TV, a reacționat ferm și l-a contrazis pe Mihai Lungu, aducând chiar și dovezi concrete. Ea a prezentat publicului detalii despre ajutorul financiar pe care i l-a oferit deja, infirmând afirmațiile bărbatului.

„Banii aceștia sunt trimiși de mine către tine de pe un alt cont, 100 lei ți-am trimis din două bucăți și tu spui că nu ai primit niciun ban. Eu te-am întrebat mai devreme, te-am întrebat și acum, ai zis că nu ai primit niciun ban. Nu te-am crezut și ți-am trimis eu. Ți-am făcut două plăți de 50 lei. (…) Astăzi a vorbit cu acest așa zis naș. Un prieten de-al Ioanei din Italia. Grija ta, Mihai, era cine ridică ajutorul de înmormântare”, a spus Mara Bănică.

Momentul a creat rumoare printre apropiații Ioanei, care s-au arătat deranjați de faptul că discuțiile despre bani au fost purtate într-un cadru care ar fi trebuit să fie dedicat exclusiv comemorării jurnalistei.

