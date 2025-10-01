Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat

Priveghiul Ioanei Popescu, desfășurat la capela cimitirului Berceni 2, ar fi trebuit să fie un moment de liniște, rugăciune și reculegere. Totuși, atmosfera s-a tensionat brusc din cauza unui gest neașteptat făcut chiar de iubitul jurnalistei, Mihai Lungu, cel care i-a fost alături în ultima lună din viață.

Declarațiile controversate ale lui Mihai Lungu

Prietenii și apropiații Ioanei Popescu au venit să își ia rămas-bun, iar slujba religioasă a decurs cu solemnitatea firească. Însă, imediat după momentul emoționant din capelă, Mihai Lungu a avut o reacție nervoasă, la mai puțin de un metru de sicriul în care se afla trupul neînsuflețit al jurnalistei.

Conform imaginilor difuzate de Spynews TV, acesta s-a declarat revoltat de faptul că prietenii Ioanei nu l-ar fi sprijinit financiar în organizarea înmormântării. La ieșirea din capelă, Mihai Lungu a continuat seria afirmațiilor care au stârnit uimirea celor prezenți. În direct la televizor, acesta a spus:

„Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei. M-a întrebat: ‘Te-a ajutat cineva cu ceva?’ Zic nu, doar doamna Mara Bănică și în rest nimeni nu a ajutat. Nu e vorba de dat, am zis cine a ajutat. (…) Nu e vorba de a veni cineva, am spus ca idee că nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”, a declarat Mihai Lungu.

Afirmațiile lui, făcute într-un moment de mare încărcătură emoțională și chiar lângă sicriul Ioanei Popescu, au fost considerate nepotrivite de mulți dintre cei prezenți. În plus, mai multe voci l-au acuzat că interesul său principal ar fi legat de bani și de averea jurnalistei.

Mara Bănică a intervenit imediat

În timpul aceleiași emisiuni, Mara Bănică, prezentatoare la Spynews TV, a reacționat ferm și l-a contrazis pe Mihai Lungu, aducând chiar și dovezi concrete. Ea a prezentat publicului detalii despre ajutorul financiar pe care i l-a oferit deja, infirmând afirmațiile bărbatului.

„Banii aceștia sunt trimiși de mine către tine de pe un alt cont, 100 lei ți-am trimis din două bucăți și tu spui că nu ai primit niciun ban. Eu te-am întrebat mai devreme, te-am întrebat și acum, ai zis că nu ai primit niciun ban. Nu te-am crezut și ți-am trimis eu. Ți-am făcut două plăți de 50 lei. (…) Astăzi a vorbit cu acest așa zis naș. Un prieten de-al Ioanei din Italia. Grija ta, Mihai, era cine ridică ajutorul de înmormântare”, a spus Mara Bănică.

Momentul a creat rumoare printre apropiații Ioanei, care s-au arătat deranjați de faptul că discuțiile despre bani au fost purtate într-un cadru care ar fi trebuit să fie dedicat exclusiv comemorării jurnalistei.