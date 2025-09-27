Ultima oră
De ce era numită Ioana Popescu „Devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a publicat o listă a bărbaților pe care i-a cucerit
27 sept. 2025 | 09:22
de Dumitrache Diana

Ultimele imagini cu Ioana Popescu arată cât de mult suferea. Jurnalista s-a filmat în tren, cu puțin timp înainte de a se stinge

Ultimele imagini cu Ioana Popescu arată cât de mult suferea. Jurnalista s-a filmat în tren, cu puțin timp înainte de a se stinge
Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani (Foto: Facebook)

Ioana Popescu a încetat din viață pe neașteptate, la numai 45 de ani. Problemele grave de sănătate cu care se confrunta i-au grăbit sfârșitul și i-au schimbat vizibil înfățișarea în ultimele luni.

Ultimele filmări cu Ioana Popescu, făcute în tren

Cunoscută în presa mondenă drept „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana Popescu a fost mereu prezentă în lumina reflectoarelor și s-a remarcat prin declarațiile sale directe și uneori controversate. Recent, ea își exprima dorința de a intra în politică, însă planurile sale s-au frânt brusc. Activă și energică în mediul online, vestea dispariției sale a șocat pe toți cei care o cunoșteau.

Înainte de a muri, Ioana Popescu a călătorit cu trenul spre Constanța, unde locuia iubitul ei. Din gară, i-a trimis acestuia o fotografie, iar din vagon, un scurt filmuleț. În imaginile surprinse, jurnalista părea vizibil schimbată, semn că bolile de care suferea îi afectaseră nu doar sănătatea, ci și aspectul fizic. Ea povestea și că trecuse printr-un episod stresant, fiind la un pas să piardă trenul:

„Sunt în tren. L-am prins pe ultimul. Mai aveam trei minute și îl pierdeam, că am stat după doi pakistanezi la casa de bilete care nu înțelegeau. Am zis că mă grăbesc. Am luat oricum cu preț dublu. Ține-mi pumnii, ne auzim la Constanța”, i-a spus bruneta iubitului său, în mesajul video.

Tot ea i-a trimis și o imagine din spital, unde apărea cu branulă la mână. Deși la început refuzase internarea, starea ei s-a deteriorat și a avut nevoie de ajutor medical.

Problemele de sănătate care i-au fost fatale

Partenerul Ioanei Popescu a mărturisit pentru CANCAN.RO că jurnalista era diagnosticată cu mai multe afecțiuni grave: varice esofagiene, hepatită C, palpitații și ulcer. Toate acestea au contribuit la sfârșitul ei prematur.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut.

Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. (…) Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital”, a mărturisit partenerul Ioanei Popescu.

Ioana Popescu a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20/21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. În prezent, iubitul său face demersurile necesare pentru a-i ridica trupul neînsuflețit de la morgă și a o înmormânta creștinește.

