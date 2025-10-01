Ioana Popescu, condusă pe ultimul drum. Motivul pentru care o femeie a dat-o pe jurnalistă cu ruj şi rimel, în biserică

Ziua înmormântării Ioanei Popescu a adus nu doar lacrimi și emoții, ci și o scenă greu de imaginat, petrecută la capela cimitirului Berceni 2. Înainte ca trupul jurnalistei să fie condus pe ultimul drum, o femeie s-a apropiat de sicriu și a început să o machieze, aplicându-i ruj și rimel. Gestul a stârnit reacții împărțite: unii l-au considerat un omagiu sincer, alții o imagine tulburătoare.

Ioana Popescu, pregătită cu ruj și rimel pentru ultimul drum

Fotografiile surprinse de paparazzi WOWBIZ.ro arată momentul emoționant în care femeia, cu mâinile tremurânde, a dorit să îi redea Ioanei Popescu aspectul impecabil pe care îl avea în aparițiile publice.

Ca un ultim tribut, aceasta i-a aranjat trăsăturile cu delicatețe, ca și cum ar fi vrut să o pregătească pentru întâlnirea finală cu cei care au iubit-o. Scena a fost privită cu uimire de cei prezenți.

Emoția momentului a fost dublată de atmosfera apăsătoare din capelă, unde coroanele de flori, lumânările aprinse și crucea simplă din lemn completau imaginea unei despărțiri dureroase.

În aceleași clipe, designerul Sonia Trifan, una dintre cele mai apropiate prietene ale brunetei, a fost surprinsă plângând la căpătâiul jurnalistei. Cu fața acoperită de mâini, ea nu și-a putut stăpâni lacrimile, iar scena i-a impresionat pe toți cei care i-au fost martori.

Mara Bănică s-a implicat în organizarea funeraliilor

Astăzi, 1 octombrie, Ioana Popescu își găsește odihna veșnică, la doar 47 de ani. Prieteni, apropiați și oameni care i-au urmărit parcursul profesional s-au adunat la capela cimitirului Berceni 2 pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Organizarea funeraliilor a fost coordonată de prietena și colega ei de breaslă, Mara Bănică, ajutată de colegii din presă. Aceștia s-au asigurat că bruneta este condusă așa cum și-ar fi dorit.

Printre cei prezenți s-au numărat și fostul logodnic al Ioanei Popescu, Ion Lőrinczi, care i-a adus o coroană de flori albe, dar și Mihai Lungu, bărbatul care s-a declarat iubitul jurnalistei. Vizibil afectat, acesta a stat în primul rând la slujbă, s-a închinat lângă sicriu și a plâns în tăcere.

O viață intensă, dar marcată de suferință

Ioana Popescu a fost o figură cunoscută în presa românească, apreciată pentru curajul cu care își exprima opiniile și pentru aparițiile sale televizate.

Dincolo de lumina reflectoarelor, însă, jurnalista a traversat momente dificile, lupte personale și probleme de sănătate despre care vorbea deschis. În ultimele luni, apropiații povesteau că starea ei de sănătate era fragilă, dar Ioana Popescu nu își pierduse speranța.

Din păcate, viața i-a fost curmată fulgerător, lăsând în urmă un gol uriaș. Astăzi, imaginile surprinse la capela cimitirului – de la gestul femeii care i-a aplicat ruj și rimel, până la lacrimile prietenilor – arată impactul pe care Ioana Popescu l-a avut asupra celor din jur.

Chiar și în aceste ultime clipe, ea reușește să stârnească emoție, revoltă și compasiune, confirmând că destinul ei, oricât de scurt, a fost unul trăit cu intensitate.