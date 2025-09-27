De ce era numită Ioana Popescu „Devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a publicat o listă a bărbaților pe care i-a cucerit

Viața Ioanei Popescu a fost mereu în atenția publicului, atât pentru poveștile de dragoste care i-au adus porecla „devoratoarea de fotbaliști”, cât și pentru momentele dificile pe care le-a traversat. Jurnalista a trăit experiențe intense alături de sportivi, cântăreți și actori celebri, însă a povestit deschis despre dramele personale care i-au marcat copilăria și despre problemele din căsnicie.

De ce a primit porecla „devoratoarea de fotbaliști”

Numele Ioanei Popescu a devenit cunoscut în showbiz după ce, în urmă cu mai mulți ani, ea a publicat o listă cu fotbaliștii alături de care ar fi avut relații. Printre aceștia se afla și Adrian Mutu, întâlnit în anul 2004, pe vremea când jurnalista încerca să obțină un interviu cu el pentru ziarul la care lucra.

„Eu pe vremea aia eram un copil şi speram să fie altceva. Cred că orice femeie pe lumea asta vrea o relaţie pe bune. Noi am avut o mică idilă, dar fără să facem mai mult”, povestea Ioana Popescu într-un interviu mai vechi.

Lista nu s-a oprit însă aici. Ea a dezvăluit că a trăit o poveste de dragoste intensă cu Bogdan Mustaţă, fost jucător la FCSB.

„Weekendul acela de la mare a fost cel mai frumos din viaţa mea. Mi-a îndeplinit toate poftele şi am făcut dragoste chiar de cinci ori pe zi! Asta am apreciat la el, că şi-a dat seama că, dacă mă lasă să fac ce vreau, atunci îl răsplătesc înzecit”, declara jurnalista despre aventura lor.

Tot în trecutul său amoros apar nume precum fotbalistul Ionuț Luțu, Leo de la Strehaia, cântărețul Dan Bittman și actorul Toma Cuzin, cunoscut drept Firicel din serialul „Las Fierbinți”. Toate aceste relații au contribuit la imaginea sa de „devoratoare de fotbaliști”, o etichetă de care Ioana Popescu nu s-a ferit niciodată.

Problemele din căsnicie și pierderea sarcinii

În anul 2022, Ioana Popescu a rămas însărcinată, însă a pierdut sarcina, iar acest episod a schimbat radical echilibrul din relație.

„De ceva timp, într-adevăr, nu mai merge relaţia. Soţul meu mă iubeşte şi susţine că mă iubeşte foarte mult, ba chiar îmi spune mai mult asta. Eu stau şi mă gândesc dacă nu e mai bine, totuşi, să divorţez, pentru că dacă ceva nu merge şi sunt tot felul de scandaluri şi te enervează dacă acea persoană ridică vocea, poate că ar trebui… să termini mai repede şi să începi să încerci altceva”, mărturisea Ioana Popescu la Antena Stars.

Copilăria marcată de lipsa tatălui

Dincolo de relațiile mediatizate, Ioana Popescu poartă cu ea și răni vechi, din copilărie. Tatăl său a lipsit din familie, iar acest fapt a avut un impact major asupra vieții ei.

„Cu toții avem povești dramatice, chiar dacă unii mai reacționează vulcanic, poate din cauza traumelor din trecut”, a spus jurnalista într-un interviu recent.

Mai mult, ea a dezvăluit că nu și-a cunoscut niciodată un frate vitreg, pe care își dorește cu ardoare să îl găsească.

„Tatăl meu a avut o viață mai tumultoasă, cu el semăn așa. A murit în anul 2017, el când s-a căsătorit cu mama, la doi ani au divorțat. După câțiva ani a venit cineva de la asistența socială la mama și a spus că tatăl meu nu i-a mai dat pensia alimentară primului copil, care era un băiețel. Știu doar că este băiat, poartă numele Popescu, că este mai mare cu vreo 2-3 ani decât mine și că stă în Berceni”, a mărturisit Ioana Popescu.

Jurnalista a mai precizat că tatăl ei are alți doi copii, stabiliți în America, însă legătura cu familia rămasă în țară rămâne una plină de necunoscute.