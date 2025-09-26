Jurnalista Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce s-a întâmplat în ultimele zile de viață

Presa din România trece prin momente de tristețe după dispariția prematură a Ioanei Popescu, jurnalistă cunoscută pentru aparițiile sale publice și declarațiile controversate. La doar 45 de ani, viața ei s-a încheiat brusc, lăsând în urmă multe semne de întrebare și o mare durere pentru cei apropiați.

Problemele de sănătate s-au agravat în ultimele săptămâni

Potrivit informațiilor făcute publice, jurnalista s-a confruntat cu dificultăți de sănătate în perioada recentă, iar starea ei se degrada vizibil. În ciuda simptomelor tot mai accentuate, Ioana Popescu nu a dorit inițial să se interneze în spital, alegând să își continue activitățile zilnice. Situația s-a complicat însă atunci când durerile și stările de rău au devenit insuportabile.

Într-un moment critic, jurnalista a cerut singură ajutorul ambulanței. Echipajul medical sosit la fața locului a decis transferul imediat către spital. Din păcate, în ciuda eforturilor cadrelor medicale, viața ei nu a mai putut fi salvată.

Mărturia partenerului său

Partenerul Ioanei Popescu a oferit detalii emoționante despre ultimele zile petrecute alături de ea. Acesta a povestit cum a încercat să o sprijine și să o convingă să accepte îngrijiri medicale, însă jurnalista spera că starea ei se va ameliora.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău”, a declarat acesta, potrivit Cancan.

Planurile lor de a pleca în Italia și de a începe un nou capitol împreună au fost spulberate de agravarea bruscă a stării de sănătate a jurnalistei.

Ultimul drum către spital

Partenerul său a povestit că Ioana a mers singură la spital, unde i s-au făcut câteva proceduri, după care s-a întors acasă. Simptomele au reapărut, iar în final a decis să se interneze. Însă acesta avea să fie ultimul drum al jurnalistei.

„Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze”, a mai spus bărbatul.

El a relatat și momentul cutremurător în care a aflat vestea tragică:

„Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”.

O viață trăită intens

Ioana Popescu a fost cunoscută în spațiul public pentru stilul său direct și pentru aparițiile care nu treceau neobservate. Supranumită de presă „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista s-a remarcat prin declarațiile curajoase și prin implicarea constantă în dezbaterile din media.

De curând, își exprimase dorința de a face pasul către politică, semn că nu și-a pierdut niciodată interesul pentru scena publică și dorința de a rămâne activă. Moartea ei neașteptată la doar 45 de ani lasă un gol uriaș în rândul celor care au cunoscut-o și au urmărit-o de-a lungul anilor.