Tatăl Denisei Răducu încă se luptă în instanță pentru drepturile ei de autor: ”Sunt niște jocuri!”. Ce se întâmplă la mormântul artistei EXCLUSIV

Emilian Răducu se luptă de cinci ani pentru drepturile de autor ale regretatei lui fiice, solista Denisa Răducu Manelista. Procesul pare însă fără sfârșit. Părintele artistei ne-a mai vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, și despre emoția trăită la mormântul Denisei, unde adesea găsește flori, lumânări și ursuleți de pluș: ”Nu a fost uitată!”.

Emilian Răducu și-a pierdut speranța că familia lui va mai primi vreodată banii din difuzarea pieselor fiicei sale, Denisa Răducu, solista care s-a stins din viață pe 23 iulie 2017, la doar 27 de ani.

Vezi și: Ce se întâmplă cu averea lăsată în urmă de Denisa Răducu. Detalii de ultimă oră

Bărbatul îndoliat ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre acest proces costisitor și aparent fără sfârșit cu foștii ei impresari:

Am plătit bani mulți, peste 5.000 de euro, dar fără niciun rezultat. Mă gândesc că ar putea să ne spună să ne vedem de treburile noastre, căci sunt cheltuieli mari, dar cred că aici sunt și niște jocuri!

Vezi și: Tatăl Denisei Răducu, amânat prin instanțe. Ce probleme are Emilian: „Încă nu au suficiente dovezi”

Tatăl Denisei ne-a explicat cu cine se luptă în instanță pentru drepturile de autor ale solistei:

Pește a vândut 25 de piese cântate de Denisa cu 25.000 de euro. Noi, de când a murit Denisa, nu am luat un leu. Nici eu și nici sora ei. Rudele din partea mamei ei sunt niște oameni lipsiți de suflet”.

Florin Pește s-a apărat, însă, printr-un mesaj postat pe contul său de Facebook:

”Cred că e momentul să lămuresc o problemă, pentru că văd mulți oameni care se tăvălesc în chinuri (au început chiar să blesteme) că eu, chipurile, am vândut melodiile Denisei. Păi, dacă am vândut, înseamnă că dețineam drepturile pentru ele, altfel trebuie să fiu acuzat pentru furt, care e mult mai grav. Din 2003 până în 2006 am avut o casă de producție HitStudio, care deținea drepturile pentru 356 de melodii, cu mulți soliști, printre care și 16 melodii (16 nu e egal cu 400) cu Denisa. (Atenție, pe acele melodii cântam și eu și Mr. Juve și Susanu!).

Toate melodiile sunt compuse și orchestrate de mine de Mr. Juve, Susanu, Genove, Adi Mihu și Robert. În 2013 am decis să renunț la muzică și cu această ocazie să cesionez toate drepturile către o altă casă de producție. Denisa și impresarul ei Liviu știau despre tranzacție și nu au avut nimic de obiectat pentru că știau cum stau lucrurile și cine deține drepturile pentru acele piese.

Eu am stat de vorbă cu familia ei și le-am explicat că cel mai bine e să ne întâlnim în instanță și atunci vedem cine are dreptate. Nu să mergem pe la televiziuni să spunem minciuni și să șantajăm emoțional că poate-poate o să cedeze și încasăm și noi ceva. Denisa deține doar drepturi de interpretare, nu drepturi de autor. Drepturile materiale de interpretare sau execuție la o piesă le pot obține de la Credidam, dar sunt prea puțini bani pentru ei și vor și de pe YouTube”.