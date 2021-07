Fostul iubit al Denisei Răducu a hotărât să îşi schimbe viaţa. Ce se întâmplă cu tânărul la patru ani de la moartea artistei EXCLUSIV

Au trecut patru ani de la moartea subită a îndrăgitei cântărețe de muzică de petrecere, Denisa Răducu! Cântăreața s-a stins la vârsta de 27 de ani, lăsând în urmă o familie îndoliată, dar și un bărbat care a iubit-o ca pe lumina ochilor din cap și cu care visa să se căsătorească. Ei bine, toată această cumpănă din viața lor le-a schimbat destinele.

Fostul iubit al Denisei Răducu își schimbă viața. Ce se întâmplă cu tânărul care a iubit-o pe artistă?

Florian, partenerul regretatei artiste se pare că și-a refăcut viața după trei ani de stat în singurătate și suferință. Ba mai mult, tatăl Denisei le-a declarat în exclusivitate reporterilor de la playtech.ro că nu este absurd și nu îi poate interzice tânărului să își formeze o familie.

Moartea Denisei Răducu, răpusă de o boală necruțătoare (cancer la ficat), a căzut ca un trăznet pentru toți cei care au cunoscut-o pe îndrăgita cântăreață. Avea doar 27 de ani, o vârstă fragedă, și multe planuri de viitor atât pe plan profesionat cât și sentimental puse pe hârtie.

Ba mai mult, în ultima perioadă din viață, regretata cântăreață se iubea discret cu un tânăr afacerist din România care era stabilit în Barcelona. Ei bine, la trei ani de la moartea sa, fostul iubit și-ar fi refăcut viața alături de o altă persoană.

Contactat de reporterii playtech.ro, tatăl Denisei, Emilian Răducu a dat de înțeles că de la moartea fiicei sale, acesta a dispărut fără urmă, nemaipăstrând vreo legătură cu familia artistei.

“Nu mai știu nimic de el, cred că este tot în Spania! Poate și-a refăcut viața, este un lucru normal. Nu suntem absurzi să îi interzicem acest lucru. Înainte de a muri Denisa erau niște discuții de căsătorie, dar uite că nu a mai fost. S-a întâmplat nenorocirea asta și s-a dus toată fericirea noastră. Îmi plăcea că o iubea, dar asta nu trebuia să îmi placă mie. Lor trebuia să le placă unul de altul. Ca părinte poți să le mai dai câte un sfat, dar nu poți să le impui să facă un anumit lucru”

Emilian Răducu, tatăl regretatei artiste

S-au cunoscut la muncă

Denisa și Florian s-au cunoscut cu ocazia unui concert susținut de artistă la clubul pe care acesta îl are în Spania. “S-au cunoscut la Barcelona, la clubul lui de acolo. O invitase pe Denisa să cânte acolo, s-au plăcut imediat și s-au îndrăgostit. Au ieșit împreună de câteva ori și și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

El voia să o ia de soție, ei deja se considerau căsătoriți. De fiecare dată când avea liber, ea mergea la el acasă, în Barcelona, iar el, când a aflat că e bolnavă, a lăsat totul pentru a fi alături de ea. O încuraja tot timpul, nu s-a mișcat de lângă ea”, spunea pentru WOWbiz.ro, Geta Răducu, mama Denisei.

Tatăl îndurerat se luptă cu singurătatea

Emilian Răducu a mai declarat în exclusivitate pentru playtech.ro că weekend-ul trecut a fost la biserică și a dat de pomană pentru fiica sa: “Sâmbătă am avut parastasul de patru ani. Am fost la Biserică, singur, nu am făcut împreună cu fosta soție, noi doi nu mai avem nicio treabă. Ea cu familia sa, eu cu singurătatea mea. Am făcut pomană cum se face: am avut aperitive, sarmale, fructe și prăjituri”.