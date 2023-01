Scandalurile în care a mai fost implicată Bianca Drăgușanu. La 40 de ani, este una din cele mai controversate vedete autohtone

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite vedete din showbizul românesc, însă celebra blondină reușește să țină primele pagini ale tabloidelor cu scandalurile în care a fost implicată de-a lungul timpului. Iată cele mai picante detalii din viața vedetei de televiziune, pe care nu le știai până acum!

Bianca Drăgușanu formează în prezent un cuplu cu Gabi Bădălău, însă vedeta nu are parte deloc de liniște! Recent, fosta parteneră de viață a afaceristului, Claudia Pătrășcanu, a făcut acuzații grave la adresa blondinei, iar de aici și până la un scandal în toată regula nu a mai fost decât un pas.

Claudia Pătrășcanu s-a dezlănțuit la adresa Biancăi Drăgușanu, afirmând că tatăl copiilor ei i-a dezvăluit cum blondina ar fi o „prostituată” care a practicat vrăji pentru a nu se mai putea desprinde de ea.

„N-am să-l uit când a venit în casa mea și mi-a descris-o pe câți bani a luat-o în Maldive și că e o prostituată de care nu mai scapă, care i-a făcut vrăji, că a găsit menajera niște ace înfipte în pernă. M-a rugat din suflet să-l duc la preot, ca să-l scape de ea. Și tot n-a putut să scape.

Nu mai are scăpare. Din păcate pentru el, nu mai are scăpare. Nu am să-i permit acestei individe – un nimic de om – să vorbească despre copiii mei, despre cât cheltuie Gabi (Bădălău – n.r.) cu copiii mei. Îi e teamă că nu mai are bani? Că dă Gabi (Bădălău – n.r.) mai mult copiilor decât îi dă ei?

Gabi (Bădălău – n.r.) plătește încă școala copiilor. Nu mie. Copiilor. Care e problema ei? Vrea să i-o plătească ei, copilului ei? De ce o interesează pe ea copiii mei? Să stea cuminte în banca ei”, a declarat Claudia Pătrășcanu, într-o intervenție pentru SpyNews.ro.