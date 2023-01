Bianca Drăgușanu, făcută praf de Claudia Pătrășcanu! Acuzații grave: „A fost împărțită în Europa să facă prostituție”

Bianca Drăgușanu, făcută praf de Claudia Pătrășcanu! Fosta parteneră de viață a lui Gabi Bădălău a dat de pământ cu actuala iubită a omului de afaceri. Cântăreața a adus acuzații grave la adresa sa, susținând că tatăl copiilor ei i-a dezvăluit cum blondina ar fi o „prostituată” care a practicat vrăji pentru a nu se mai putea desprinde de ea.

Claudia Pătrășcanu, răbufnire la adresa Biancăi Drăgușanu. Fosta parteneră de viață a lui Gabi Bădălău nu s-a mai cosmetizat în vorbire și a dezvăluit lucruri neînchipuite despre celebra influenceriță. Relația dintre cele două vedete nu ar fi nici pe departe așa cum pare la o primă vedere.

Gabi Bădălău a intrat în etapa în care realizează ce a pierdut, de fapt. Cel puțin, așa susține fosta lui nevastă, care a povestit cum primește apeluri în miez de noapte de la tatăl copiilor ei, oferindu-i dedicații din partea lăutarilor. Omul de afaceri e năpădit de amintiri, însă Claudia Pătrășcanu nici nu vrea să audă despre împăcări.

Tatăl copiilor cântăreței se află în mijlocul unei situații din care nu ar mai vedea cale de scăpare. Bianca Drăgușanu i-ar interzice afaceristului să-și viziteze copiii. Chiar și așa, Gabi Bădălău continuă să plătească școala și cheltuielile celor doi băieți pe care îi are cu fosta lui parteneră de viață.

Claudia Pătrășcanu susține că Bianca Drăgușanu ar fi întreținută de Gabi Bădălău. Acesta din urmă nu numai că ar plăti servicii pentru actuala lui iubită, ci ar scoate bani grei din buzunar și pentru familia ei. Influencerița blondină nu ar sta chiar atât de bine pe plan financiar, rochiile pe care le-ar vinde fiind cumpărate din Turcia și comercializate în România la prețuri exorbitante, potrivit acuzațiilor.

Amalgamul criticilor nu se oprește aici. Claudia Pătrășcanu spune că nu vrea să mai vorbească niciodată despre blondina din cauza căreia ea și fostul său partener de viață au ajuns la divorț.

Cântăreața este de părere că singurul vinovat în situația de față este nimeni altul decât Gabi Bădălău. Omul de afaceri s-ar teme de actuala lui iubită, motiv pentru care nu ar avea curaj să acționeze contrar dorințelor sale.

Claudia Pătrășcanu a dezvăluit o discuție pe care ar fi avut-o cu fostul său soț despre Bianca Drăgușanu. Omul de afaceri i-ar fi dezvăluit mamei copiilor săi că a mers într-o vacanță cu iubita lui, aceasta făcându-i vrăji. Gabi Bădălău i-ar fi cerut fostei neveste să îl ducă la preot, pentru a-l ajuta să scape de presupusa influență a duhurilor rele. Însă, fără rezultat.

„N-am să-l uit când a venit în casa mea și mi-a descris-o pe câți bani a luat-o în Maldive și că e o prostituată de care nu mai scapă, care i-a făcut vrăji, că a găsit menajera niște ace înfipte în pernă. M-a rugat din suflet să-l duc la preot, ca să-l scape de ea. Și tot n-a putut să scape.

Nu mai are scăpare. Din păcate pentru el, nu mai are scăpare. Nu am să-i permit acestei individe – un nimic de om – să vorbească despre copiii mei, despre cât cheltuie Gabi (Bădălău – n.r.) cu copiii mei. Îi e teamă că nu mai are bani? Că dă Gabi (Bădălău – n.r.) mai mult copiilor decât îi dă ei?

Gabi (Bădălău – n.r.) plătește încă școala copiilor. Nu mie. Copiilor. Care e problema ei? Vrea să i-o plătească ei, copilului ei? De ce o interesează pe ea copiii mei? Să stea cuminte în banca ei”, s-a exprimat Claudia Pătrășcanu, într-o intervenție pentru SpyNews.ro.