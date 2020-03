Nu este prima oară când Bianca Drăgușanu este bătută de partener. Fostul iubit lângă care a trăit un infern

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi țin primele pagini ale ziarelor, cu scandalul care pare că nu se mai termină. Frumoasa blondină susține că a fost bătută de fostul ei soț și că a fost plătită cu 6000 de euro pentru asta. Însă nu este prima dată când Bianca Drăgușanu trece prin astfel de episoade. Ne reamintim aici de fostul ei iubit, Coco Păun, care ar fi bătut-o, iar urmele i-au rămas mulți ani pe picioare.

Nu este prima oară când Bianca Drăgușanu este bătută de partener

În urmă cu aproape două decenii Bianca Drăgușanu a fost grav bătută. de atunci, vedeta are urme pe picioare, urme pentru care a fost nevoie de mai multe operații pentru a le corecta. Motivul pentru care aceasta a luat bătaie este faptul că s-ar fi dus să-i povestească partenerei lui Coco Păun despre relația lor.

“Drăgusanca avea o relație de doi ani cu Coco! El a schimbat-o în femeia perfectă de azi și o întreținea cu bani! Din păcate pentru roșcată, interlopul avea acasă o parteneră de viață pe care o iubea foarte mult și nu dorea să se despartă de ea nici în ruptul capului, chiar dacă Bianca îi cerea mereu acest lucru! Așa că, în disperarea ei de a rămâne singură femeie a lui Păun, a luptat cu toate armele! Într-o zi de 8 Martie, i-a făcut adversarei sale un “cadou”! Dragusanu s-a dus la ușă ei și i-a povestit cu lux de amănunte povestea să de dragoste cu Coco!

Probabil, speră că acțiunea ei o va îndepărta pe femeie, iar ea va rămâne cu afaceristul! Din păcate, socoteală de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, căci, Păun, enervat teribil pe Bianca, a bătut-o! Culmea e că față nu s-a potolit după chelfăneală primită și, nervoasă, i-a luat mașină lui Coco Păun și i-a aruncat-o într-o râpă! Atunci când a aflat, el s-a enervat atât de tare, încât nu s-a mai gândit la consecințe s i-a administrat iubitei sale o bătaie soră cu moartea!” , a povestit o persoana din anturajul lui Coco Paun, în urmă cu mulți ani.

Bianca are însă o altă variantă și a povestit că acesta o ținea sechestrată zile întregi și că trăit un coșmar alături de el. Pe de altă parte, bărbatul a negat vehement bătăile aprige pe care i le-ar fi aplicat vedetei.

”Nu am bătut-o niciodată în viaţa mea, aşa cum spune ea. Te poate cineva ţine legat de un calorifer de 4 kilograme? Oricum, dacă cineva îţi face aşa ceva, mai stai de vorbă vreodată cu el în viaţa ta? Dacă am fost aşa de rău de ce mă suna să iasă cu mine la restaurant, să îmi povestească de iubiţii ei? Eu ştiu totul despre ea… Atunci când am vrut să mă despart de ea, şi-a tăiat venele… Am mai vrut o dată, la început să mă despart de ea şi ea a tras de volan şi era să intrăm sub un TIR. A zis că eu nu o să reuşesc niciodată să mă despart de ea. Că ori cu ea, ori cu altcineva niciodată!

M-am despărţit de ea, a plecat la Petroşani şi şi-a luat hainele ei, dar le-a luat şi pe ale mele. Le-a purtat la Călan patru sau şase luni de zile şi toată lumea ştie acest lucru. Uită că dorea să se arunce de la balcon de zeci de ori, de câte ori mă despărţeam de ea. Ştie lumea din Călan şi din zonă. Sfârşitul a fost la tribunal, la Hunedoara, am avut avocat ca să pot scăpa de Bianca Drăguşanu. Am câştigat procesul. De ce s-a mai întâlnit cu mine de o grămadă de ori? Îmi aducea toate revistele în care apărea şi îmi mulţumea că datorită mie a ajuns unde a ajuns. Anul trecut m-am întâlnit cu ea ultima oară, am ieşit la restaurant cu ea. Era cu Adi Cristea, când a avut el meci la Târgu Jiu, eu i-am făcut rost de bilete la lojă”, a fost punctul de vedere la vremea respecticvă, pe care Coco Păun, pe care l-a expus la Kanal D.

De la Coco Păun, la Alex Bodi

În prezent, Bianca Drăgușanu are probleme cu fostul soț, Alex Bodi, pe care îl acuză tot de agresivitate. Iată ce a povestit vedeta:

”Mi-a făcut o afirmație defăimătoare, a spus că mi-a dat un pumn în față, dar m-a plătit pentru asta. De fapt, banii pe care i-am primit sunt banii pe care i-am pierdut eu, în timpul în care a trebuit să stau acasă și să-mi tratez vânătăile. În perioada aia nu am putut onora câteva evenimente de pe urma cărora urma să încasez fix suma pe care mi-a virat-o el. Mi-a oferit această sumă de 6.000 de euro în cont pentru că îi era teamă că mă duc la poliție”, a povestit Bianca Drăgușanu pentru Cancan.ro.