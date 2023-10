Săndel Bălan, prima reacție după ce a aflat că Victor Cornea are un fiu secret: ‘Andreea m-a ținut departe’ EXCLUSIV

Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, susține că a aflat din presă că iubitul fiicei lui, jucătorul de tenis Victor Cornea, are un fiu în vârsta 10 ani, dintr-o altă relație. În același interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Săndel Bălan îi urează o căsnicie lungă și fericită prietenei lui de suflet, Mioara Antonescu, mama Andreei Antonescu.

Jucătorul de tenis Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, a dezvăluit, ieri, în cancan.ro, că are un fiu, în vârstă de 10 ani, dintr-o altă relație.

A vorbit la superlativ despre Luca, dar și despre mama acestuia:

”Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite, în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este în clasa a V-a și stă cu mama lui în București și a ales să joace fotbal, nu tenisul de câmp, după modelul meu.

Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care, de altfel, activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”.