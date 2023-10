Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un băiat de 10 ani. L-a ținut secret până acum

De ceva vreme frumoasa Andreea Bălan trăiește o nouă poveste de dragoste cu tânărul tenismen Victor Cornea. Numai că, recent, au ieșit la iveală câteva secrete din viața acestuia. Se pare că Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un băiat de 10 ani pe care l-a ținut secret până acum.

În iunie anul acesta, chiar de ziua ei, pe 23 ale lunii, frumoasa blondă Andreea Bălan lua decizia de a-și face un cadou inedit, și anume oficializarea relației cu tânărul tenismen Victor Cornea.

Se pare că lucrurile merg bine în relația celor doi, dacă ne luăm și după declarațiile de dragoste pe care acesta le-a făcut iubitei sale.

Deși cu o diferență de vârstă de 10 ani (dar ce contează vârsta?!), celor doi se pare că le merge foarte bine, deși recent au apărut speculațiile că ar avea ceva probleme în relație. De altfel, declarațiile publice făcute de mai tânărul partener al Andreei Bălan nu dau de înțeles că ar avea probleme:

Dar, recent au apărut noi informații despre Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, acesta având un băiat de 10 ani, dintr-o fostă relație, dar pe care l-a ținut secret până acum.

Nimeni nu a știut nimic despre faptul că Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un băiat de 10 ani, dar recent a fost văzut în compania tatălui său și a iubitei acestuia, la petrecerea organizată uneia dintre ficele Andreei Bălan, Ella.

Luca, fiul lui Victor Cornea, are 10 ani și seamănă extrem de tare cu tatăl său, despre care tânărul tenismen le povestea celor de la Cancan, declarând că:

”Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva.

Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, declara Victor Cornea sursei menționate.