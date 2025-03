Cât costă o noapte de cazare în hotelul de lux în care stă Andreea Marin, în New York. Suma este de ordinul miilor de dolari

Celebra prezentatoare trăiește o experiență de neuitat peste Ocean, una de cinci stele, ce va rămâne, fără dar și poate o amintire îndrăgită. După ce au văzut imaginile spectaculoase publicate în mediul online, mulți s-au întrebat cât costă o noapte de cazare în hotelul de lux în care stă Andreea Marin, în New York.

Andreea Marin nu are nevoie de prezentări. Este una dintre cele mai admirate femei din România. În aceste zile, se pregătește cu emoții pentru un nou capitol, iar pentru asta a ajuns peste Ocean împreună cu fiica sa, Violeta.

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu.

Celebra prezentatoare a publicat apoi câteva imagini din hotelul de lux în care este cazată în New York. sinceră cu cei care îi urmăresc activitatea în mediul online, Andreea Marin a punctat că prezența ei acolo este un parteneriat plătit.

Pentru că vorbim despre o destinație de lux, prețurile sunt pe măsură. La Hotel St Regis New York, tariful pleacă de la 2.200 de dolari pe noapte pentru o cameră dublă.

„O destinație de cinci stele pentru cunoscători și personalități moderne, cea mai prestigioasă adresă din New York”. O definiție a hotelului de 5 stele The St. Regis New York #ad, aflat în portofoliul grupului Marriott, pe care l-am descoperit atrasă fiind de clădirea impunătoare de pe Fifth Avenue și am aflat apoi ce înseamnă rafinamentul care face diferența, de la serviciile oferite până la atmosferă, confort și design.

Toate te cuceresc, locația este parcă desprinsă dintr-o poveste, pe mine, însă, m-a atras și istoria locului cu tradiție de peste un secol, și am fost, recunosc, și curioasă să aflu ce înseamnă crâmpeiele de viață trăite aici de celebritățile din întreaga lumea găzduite de-a lungul timpului. Dar mai cu seamă am simțit mândrie când am aflat că o româncă este astăzi General Manager la St. Regis, după mai bine de două decenii de experiență în domeniul ospitalității, felicitări Octavia Marginean !

Colaborarea mi-a dat șansa de a simți lucrurile din două perspective: cazarea într-o cameră Grand Luxe, prima pe care o descoperiți în imagini, și după o călătorie care mi-a împărțit șederea la New York în două, am revenit și am avut surpriza de a fi găzduită într-un apartament – a doua experiență dezvăluită înimagini, unde ai practic separată “garsoniera” în care te odihnești, adică zona personală, de cea care poate fi destinată întâlnirilor sau chiar unei recepții pentru invitații tăi, dacă afacerile sunt cele care te aduc în metropolă. Desigur, vorbim de servicii premium și de amintiri de neuitat.”