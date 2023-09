Ce s-a întâmplat cu Andreea Bălan în momentul în care a ajuns în casa părinţilor lui Victor Cornea. Detaliul care a dat-o complet peste cap: „Mi-am dat seama”

Artista radiază de fericire de când l-a cunosut pe sportiv, iar relația lor avansează cu pași repezi. Vedeta a făcut recent o mărturisire neobișnuită despre iubitul său. Ce s-a întâmplat cu Andreea Bălan în momentul în care a ajuns în casa părinţilor lui Victor Cornea. Detaliul care a răvășit-o.

La începutul acestei veri, Andreea Bălan dezvăluia că simte din noi fiorii dragostei, iar cel care i-a cucerit inima este jucătorul de tenis Victor Cornea. Relația celor doi avansează cu pași repezi, se bucură din plin de fiecare moment petrecut împreună și pare că se gândesc serios la un viitor împreună.

Sportivul le-a cunoscut deja pe cele două fiice ale artistei, iar Andreea Bălan a fost în vizită de mai multe ori la Sibiu, acasă la familia acestuia. Într-un vlog publicat pe canalul său de YouTube, artista a povestit ce i s-a întâmplat în momentul în care a ajuns în casa părinţilor lui Victor Cornea.

Vedeta Antena 1 a dezvăluit că în timp ce medita, vedea mereu un lan de floarea soarelui. În momentul în care a intrat în locuința iubitului ei, a rămas fără cuvinte când a observat că în casă erau foarte multe buchete cu această floare.

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele medicații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt”, a povestit Andreea Bălan, pe YouTube.