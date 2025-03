Noua emisiune Antena 1, desființată de Marina Almășan. Prezentatoarea, atac la Mihaela Tatu: „Se fură pe față”

La doar câteva zile de la debutul pe micul ecran, noua emisiune de la Antena 1 stârnește controverse. Producția prezentată de Mihaela Tatu a fost criticată de Marina Almășan, care acuză producătorii că s-au inspirat mult dintr-un format prezentat de ea, până de curând, pe TVR.

Televiziunea românească se confruntă cu un nou scandal, după ce Marina Almășan a reacționat dur la lansarea emisiunii „În direct cu România”, moderată de Mihaela Tatu la Antena 1. Vedeta TVR susține că formatul show-ului ar fi o copie a emisiunii sale „Rivalii”, difuzată anterior la televiziunea publică. Almășan acuză producătorii postului că au preluat conceptul fără acordul său, exprimându-și nemulțumirea într-o serie de declarații vehemente.

Titlurile din presa galbenă nu au nicio legătura însă cu esența revoltei mele : eu nu am consoderat-o niciodată pe Mihaela “la capătul firului” ( și cred că nu este). Avem o relație foarte bună, de ani de zile, și – CULMEA! – cu doi ani în urmă, îi propusesem Mihaelei să devină colaborator permanent al emisiunii “furate”!! Păstrez chiar și corespondența noastră, in care Mihaela refuzase elegant, nefiind mulțumită de posibilitățile mele de a o remunera. Probabil ca acum această problemă a fost rezolvată…Mă bucur pentru reîntoarcerea Mihaelei pe sticlă ( in vară mi-a fost chiar oaspete, la Gala de la Teatrul Tănase! – dovadă că nu am niciun resentiment față de ea), acuzele mele erau la adresa celor ce gândesc programele Antenei 1” , a scris Marina Almășan.

„Fusesem atenționată de colegi și de simpli telespectatori că, de luni, ar fi apărut la Antena 1 o emisiune zilnică, moderată de Mihaela Tatu, si care copiază formatul “Rivalilor” : și ca manieră de dezbatere ( tabere pro și contra), și ca teme ( cel puțin, deocamdată). Chiar și in publicul prezent in platou înțeleg că se regăsesc aceleași chipuri.

Mihaela Tatu a revenit pe micile ecrane pe 10 martie, după o absență de 14 ani, cu o emisiune de dezbateri difuzată zilnic de la ora 17:00. La doar o zi de la debut, Marina Almășan a lansat acuzații grave, susținând că Antena 1 nu doar că a preluat structura emisiunii sale „Rivalii”, dar a folosit și un format similar de platou, același tip de public și chiar aceeași temă pentru prima ediție – „Certificatul de căsătorie: iubire sau obligație?”.

„Desigur că “nimic nou sub soare” și că aceleași teme pot fi reluate la nesfârșit de toată lumea – caci doar sunt “teme de viață”. Maniera însă…spune totul. Iar atunci cand lucrurl acesta este observat, în cascadă, de telespectatori, ceva nu e in regulă…

Sincer, daca tot a fost adus in discuție numele Mihaelei, eu, personal,dacă as fi fost pusă intr-o astfel de situație, i-aș fi trimis Mihaelei un mesaj, în privat, cam așa “Draga mea, am fost invitată să prezint un format nou, la Antenă, care seamănă cumva cu RIVALII, emisiunea realizată timp câțiva ani, de tine si echipa ta. Să știi că nu am niciun amestec in acest nou format al Antenei, sunt un simplu prezentator, deci să nu-mi porți pică!” In fine, așa aș fi facut eu. Dar nu le putem cere tuturor să acționeze precum noi”, a scris vedeta TVR.