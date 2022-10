Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital. Ce probleme de sănătate are legenda Rapidului. Fostul mare portar se află internat la o clinică din București. Ce probleme de sănătate are acum cel poreclit Tamango.

Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital, potrivit Playsport.ro. El a acuzat probleme grave de respirație, care se manifestă inclusiv în timpul somnului.

Fostul mare portar al Rapidului a început să aibă aceste probleme de respirație în timpul somnului. El a ajuns de urgență la spital azi, 1 octombrie 2022, la o clinică din Capitală, potrivit sursei citate. Rică Răducanu are o criză de apnee, iar medicii l-au pus la aparatul de oxigen.

Cel supranumit Tamango a confirmat pentru Playsport:

Apneea în somn se caracterizează prin pauze respiratorii în timpului somnului care se repetă în mod frecvent. Pauzele pot fi cu oprirea respirației (apnee) sau numai cu micșorarea fluxului de aer (hipopnee).

La persoanele adulte, apneea se definește prin oprirea respirației cu durata de cel puțin zece secunde, iar cu fiecare apnee sau hipopnee, nivelul de oxigen din sânge scade brusc.

O consecință a acestui fapt este aceea că creierul primește un semnal care trezește persoana din somn, iar respirația se reia, de cele mai multe ori cu zgomot. Întrucât aceste evenimente se pot produce de sute de ori pe noapte, somnul este fragmentat, iar odinha nu este asigurată.

Însă Rică Răducanu mai are și alte probleme de sănătate. Acesta se pregătește de o nouă operație. A primit vestea, după ce tratatamentele încercate nu au dat roade. Deși s-a deplasat la cele mai importante centre de fizioterapie din Neptun și Mangalia, se pare că toate aceste proceduri nu au avut efectul scontat.

„Tot cu picioarele am probleme, cu genunchii, doctorul mi-a zis clar ce am și că fără proteze la ambii genunchi nu are ce să-mi facă. Nu vreau să mă operez căci trebuie, mai apoi, timp de șase luni, să învăț să merg din nou. S-au dus dracu cartilagiile, trebuie proteze, dar mi-e tare frică de operație!”, spunea Rică Răducanu, în exclusiviate pentru Ego.ro.