Probleme cu banii pentru Rică Răducanu. Fostul sportiv a povestit chinul: „E jale”

Rică Răducanu are probleme cu banii. Acesta este la un pas de faliment pe litoral. Bărbatul a mărturisit că în alți ani afacerea sa era un real succes, iar acum abia dacă cineva îi mai trece pragul localului. ”În alți ani, la terasa mea n-aveai loc la masă, eu le serveam ciorba, mai spuneam o glumă. Acum e jale, scaunele sunt întoarse”, a povestit fostul mare portar al echipei Rapid. De asemenea, bărbatul are și probleme de sănătate în această perioadă.

Rică Răducanu este unul din cei mai mari portari de la noi. Acesta a rămas cu gustul succesului din momentele de glorie, iar în anii în care se gândea că o să trăiască liniștit au început probleme de tot felul. Acesta este dezamăgit de terasa pe care o are pe plaja din Neptun.

Bărbatul nu a crescut cu mult prețurile, dar localul este mai mult gol în majoritatea zilelor. El a povestit că turiștii sunt puțini și evită să mănânce la restaurant. Cel din urmă este de părere că oamenii nu mai au bani, iar cei mai tineri sunt oricum plecați peste meleaguri în special în vacanțe.

”Prețurile au rămas cam tot așa, am scumpit doar cu 1,5 lei sau cu 2 lei. Vărul meu are o fermă, deci aduce cam tot de acasă. Însă nu este mai nimeni pe Litoral, azi am avut zece inși, însă ieri n-am avut pe nimeni. Pe drumul de la Mangalia spre Neptun m-am tot uitat, nu-s turiști pe nicăieri, scaunele localurilor sunt întoarse, nici pe stradă nu e nimeni, e tare ciudat.

Cred că nu au oamenii bani, iar tineretul a plecat pe afară, în vacanță. Înainte era aglomerație, la noi, la terasă, n-aveai loc la mese, mai serveam și eu o ciorbă, mai mergeam printre mese, mai povesteam, mai spuneam o glumă. Acum e treabă urâtă, nu am văzut așa ceva niciodată. Patronii și-au făcut și ei calcule, ca să fie cât mai bine, n-au forțat prețurile, dar tot degeaba”, a declarat fostul sportiv, pentru ego.ro.