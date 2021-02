Regina Elisabeta s-a vaccinat anti-covid-19. Ce descoperire a făcut la scurt timp după

Regina Elisabeta a Marii Britanii i-a sfătuit pe oameni să se vaccineze împotriva Covid-19. Ce le-a transmis suverana cetățenilor, după ce s-a imunizat împotriva coronavirusului.

Regina Marii Britanii s-a imunizat împotriva Covid-19

Regina Elisabeta a Marii Britanii i-a încurajat pe oameni să „se gândească la ceilalți” și să se vaccineze împotriva Covid-19, conform CNN.

În cadrul unei videoconferințe care a avut loc cu mai mulți lideri din domeniul sănătății, din țările componente ale Regatului Unit, Regina a vorbit despre experiența ei în ce privește vaccinarea împotriva noului coronavirus. Suverana britanică, în vârstă de 94 de ani și prințul-consort, în vârstă de 99 de ani s-au vaccinat cu prima doză de ser anti-Covid la începutul lunii ianuarie.

„A decurs fără nicio problemă. A fost rapidă și nedureroasă,” a spus regina Marii Britanii.

Apelul suveranei vine în contextul în care există statistici care arată că un număr între 11% și 15% dintre britanici ezită să recurgă la imunizarea prin vaccinare. Totodată, ea a calificat campania de vaccinare din Marea Britanie drept una „remarcabilă”.

Ce a descoperit după vaccinare?

După vaccinare Regina a mai ținut să precizeze că după ce te-ai imunizat ai acel sentiment că ești protejat. Totodataă, a mai spus ca nu a durut deloc. Suverana a primit numeroase scrisori după ce și-a făcut vaccinul împotriva Covid-19.

„A fost foarte rapid și am primit o mulțime de scrisori de la oameni care au fost foarte surprinși de faptul că m-am vaccinat. Și nu a durut deloc. ” „Odată ce ați făcut vaccinul, aveți un sentiment că sunteți protejat, ceea ce cred că este foarte important. Dar ar trebui să se gândească la alți oameni, mai degrabă decât la ei înșiși, ”a mai completat suverana.

Mesajul Reginei, un vot pro vaccinare

Specialiștii în medicină sunt de părere că apelul Reginei este extrem de important și reprezintă un vot de încredere pentru programul de vaccinare.

Regina Elisabeta a Marii Britanii și ducele de Edinburgh s-au vaccinat împotriva Covid-19 în luna ianuarie a acestui an. Vaccinul le-a fost administrate de un medic de la Castelul Windsor, conform surselor regale.

Pentru a preveni inexactitățile și alte speculații, Majestatea Sa, care are 94 de ani, a decis că va anunța că s-a vaccinat, atât ea cât și soțul acesteia, care are 99 de ani.

Fiul cuplului, Prințul Charles a fost testat pozitiv pentru coronavirus și a intrat în izolare in luna februarie. În vârstă 72 de ani a spus dupa vindecare, că este norocos că a avut doar simptome usoare, subliniind faptul că a scăpat ușor de aceasta boală.