Rușine majoră pentru Regina Elisabeta. A fost condamnat pentru agresiune intimă asupra unei femei

Un membru apropiat Familiei Regale Britanice aduce rușine în rândul rudelor sale. Acesta a fost condamnat pentru agresiune intimă asupra unei femei. Ce s-a întâmplat? Detalii din caz.

Rușine pentru Regina Elisabeta. Acuzații pentru agresiune intimă asupra unei femei pentru un membru al familiei

Situație delicată în Familia Regală a Marii Britanii! Una din rudele reginei a recunoscut că a agresat sexual o femeie și în consecință urmează să fie condamnat. Mai exact, contele de Strathmore a recunoscut că a atacat o femeie în casa sa ancestrală din Scoția.

Incidentul a avut loc în luna februarie a anului trecut și a implicat o tânără în vârstă de 26 de ani. Simon Bowes-Lyon este un strănepot al Reginei Elisabeta, regina mamă și văr îndepărtat al Reginei.

Bărbatul în vârstă de 34 de ani a primit inițial cauțiune și a fost plasat în registrul infractorilor. Acesta s-a pregătit pentru condamnarea din cursul zilei de azi, 23 februarie, care va avea loc la Dundee Sheriff Court, arată The Independent.

Ce mărturii a făcut bărbatul?

Bowes-Lyon s-a declarat „rușinat” de cele înfăptuite, adăugând că-și cere scuze femeii în cauză. De asemenea, acesta a spus că „regretă profund” comportamentul său și „angoasa” pe care a provocat-o, adăugând:

„Aș dori, de asemenea, să-mi cer scuze famileiei, prietenilor și colegilor pentru suferința pe care am provocat-o. Nu credeam că sunt capabil să mă comport așa cum am făcut-o…îmi asum responsabilitate. În ultimul an, acest lucru a implicat căutarea și primirea de ajutor profesional, precum și acceptul de a pleda vinovat cât mai repede posibil.”

„Mă adresez vouă într-un moment despre care știu că e din ce în ce mai dificil”