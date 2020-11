Ce s-a întâmplat între Prințesa Diana și Prințul Charles, înainte de moartea ei. Secretul care putea schimba istoria

Cu o lună înainte să moară, prințesa Diana i-a spus unui biograf regal că, dacă ar fi putut, s-ar fi întors la prințul Charles. Aceasta a mai declarat că a acceptat în sfârșit dragostea fostului soț pentru Camilla Parker Bowles.

Gândul care putea schimba istoria. Confesiunea prințesei Diana despre prințul Charles, înainte de moartea ei

Fostul editor al Vanity Fair, Tina Brown, a declarat pentru publicația The Daily Telegraph că mărturisirea prințesei de a se întoarce la soțul ei a venit în iulie 1997, când a luat masa cu aceasta la restaurantul Four Seasons din New York. În interviu, Diana i-a mai spus lui Brown, autoarea cărții ”The Diana Chronicles”, că a acceptat în sfârșit dragostea fostului soț pentru Camilla Parker Bowles.

Îmbrăcată într-un costum Chanel verde mentă, Diana i-a spus lui Brown că ea și Charles începuseră chiar să se revadă și „s-au bucurat de câteva râsete” în timp ce discutau despre eforturile lor filantropice la Palatul Kensington.

„La sfârșitul vieții sale, ea și Charles erau în cele mai bune relații în care fusesere vreodată”, a spus Brown. „Charles s-a obișnuit să fie cu ea la Palatul Kensington și să-și bea ceaiul împreună. Mai și rădeau amândoi în unele momente”, a continuat aceasta.

Brown, în vârstă de 66 de ani, lucrează în prezent la o continuare a întregii sale documentații despre prințesă, intitulată ”The Palace Papers”, în care susține că Diana era „posesivă și teribil de exigentă”.

Ultimele clipe ale prințesei

Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, într-un accident de mașină, petrecut în tunelul stradal numit Pont de l’Alma din Paris, împreună cu Dodi Al-Fayed și cu șeful securității de la Hotelul Ritz din Paris, Henri Paul. Mașina lor, un Mercedes-Benz W140|Mercedes-Benz S280 negru din 1994, s-a ciocnit de al treisprezecelea stâlp al tunelului. Niciunul dintre cei patru pasageri nu avea centura de siguranță pusă.

Diana, încă în viață, însă cu răni grave la nivelul pieptului, a fost dusă la spitalul Hôpital de la Salpêtrière, unde a făcut un stop cardiac la câteva minute după ce a fost adusă. Chirurgii nu au reușit să o resusciteze. La ora 3:00 i-a fost stabilit decesul.

Analizele de sânge au dovedit că Henri Paul era în stare de ebrietate mult peste limita admisă în timp ce conducea. El a condus cu viteză mare pentru a scăpa de jurnaliștii care le erau pe urme. Garda personală a lui Fayed, Trevor Rees-Jones, care stătea pe locul din dreapta în față, a fost cel mai aproape de punctul de impact.

Cu toate acestea, a fost singurul supraviețuitor al accidentului. Henri Paul și Dodi Fayed au murit pe loc, iar Diana a alunecat spre bordul mașinii, neavând centura pusă în timpul impactului. Ea a fost aruncată sub scaunul din față, având răni grave în zona inimii și hemoragie internă.