Dr. Adina Alberts, despre vaccinarea anti-covid-19: ”Doamne, o să spun ceva ce poate o să vă îngrozească!”

Adina Alberts își șochează urmăritorii de pe rețelele de socializare cu detalii despre vaccinarea anti-COVID-19. Celebrul medic vine cu dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta. Iată mesajul specialistului pentru români!

Cunoscutul specialist a venit cu un mesaj pe care mulți i-a surprins. Aceasta susține că toate cuvintele scrise pe rețelele de socializare de-a lungul pandemiei au fost cu gândul la părinții săi, care au peste 80 de ani și pentru care își face constant griji mai ales în această perioadă.

Specialistul a scris că este de-a dreptul îngrozit pentru că nu și-ar fi putut imagina că am putea fi obligați să ne vaccinăm cu diferitele seruri apărute pe piață care sunt experimentale. În urma informațiilor adunate, medicul a decis să le ofere internauților care o urmăresc un șir de concluzii personale.

„De altfel, atât timp cât eu, practic, ofer tuturor acces la informații reale și oficiale, informații ascunse cu bună știintă de “presa liberă” din Romania, contestatarii lipsiti de argumente, lovesc furibund în mine, în familia și cariera mea.

Dar nu-i bai. Ce nu te doboară, te întăreste. Repet. Nu sunt o antivaccinistă. Sunt doar pentru expectație și pentru testare informată a vaccinurilor obținute prin inginerie genetică, ARN mesager”, a detaliat aceasta.

În privința unei legi care ar obliga populația la vaccinare doctorul a spus că e o nenorocire împotriva căreia toți trebuie să luptăm să nu se întâmple.

„Eu am copil vaccinat cu schema completă. Dar nu vreau să mă oblige cineva vreodată să introduc vreun ser în copilul meu sau în mine. Sau să îi administrez vreo pastilă”, susține specialistul.

”Am luat în serios această amenințare. Am promovat măsuri corecte de protecție, am amendat derapajele comunicatorilor publici pe tema pandemiei. Da, am considerat că suntem în pericol și am îndemnat la protecție. Asta până am început să pun cap la cap niște informații care erau lipsite de logică.

De ce să scoți din farmacii hidroxiclorochina, dintr-o dată. Cică se descoperise că este cardiotoxică. Ceva nu era în regulă cu afirmația asta… Sunt zeci de mii de oameni care iau hidroxiclorochina zilnic, de 30-40 de ani. Dar nu am dat importanță atunci, în aprilie, 2020. Apoi am început să caut informații despre albastru de metilen. Am scris colegilor din lume, medici, oameni de știință, profesori…

Erau mulți care bănuiau că această substanță ar avea efecte benefice contra Sars-Cov2. Unii aveau și studii realizate deja. Apoi am aflat că, desi erau agreati de publicatii medicale de renume, studiile lor efectuate pe albastru de metilen nu au fost luate în seamă și nu au fost publicate. Nu mai auzisem niciodată așa ceva. Apoi am văzut cum sunt utilizate tot felul de medicamente noi pe muribunzii din spitale.

Doamne, o să spun ceva ce poate o să vă ingrozească dar este exact ceea ce gândesc. Aceste substanțe și medicamente noi, au fost pur si simplu experimentate pe oamenii noștri dragi, pe părinții și bunicii nostri internați cu forța în spitale și supuși acestor experimente. Au fost mai multe chestiuni… Până nu am mai putut să rabd.

În cele din urmă am decis să mă implic activ. Am promovat intens testele rapide Antigen, pentru că ne dădeau o oarecare independență și puteam, astfel, să ne întoarcem oarecum la o viață normală. Am testat gratuit pe străzi, în aer liber, câteva săptămâni la rând, până m-am infectat și eu.

Dar, cel puțin, am reusit să conving autoritățile să le utilizeze și în spitalele publice, și să ia în considerare rezultatele acestora. Covidul pentru mine a fost ceva extrem de ușor, si pentru familia mea la fel. După 4 zile în care am strănutat și mi-a curs nasul, mi-am revenit complet si mi-am zis: “Doamne, pentru atâta lucru tremurăm toți de frică?!”, a mărturisit Dr. Adina Alberts pentru sursa sus menționată.