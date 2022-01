Puya, dezvăluiri neașteptate din familia sa. Prin ce a trecut artistul

Puya și-a surprins fanii cu câteva mărturii neașteptate. Celebrul cântăreț a vorbit despre familia sa. Prin ce încercări a trecut artistul? Cei care îl iubesc au apreciat modul în care și-a deschis acesta sufletul.

Puya, detalii despre familia sa: ce a spus artistul?

Puya este unul din cei mai cunoscuți rapperi de la noi. Acesta vorbește rar despre cei dragi și mai ales despre familie. Mulți dintre români apreciază faptul că deși este de foarte mult timp în ochiul public, el a reușit să își țină familia departe de gurile rele.

Acesta a povestit acum cu drag cum l-au găsit sărbătorile cum s-a bucurat de întreaga perioadă. El a mărturisit că îi e dor de zăpadă ca pe vremuri, ‘de lunile alea cu troiene până peste cap’. De asemenea, lui îi este dor și de toate activitățile din copilărie. Cel din urmă a subliniat că nu cadourile aduc fericirea de sărbători, ci doar faptul că te simți iubit și protejat.

„Îmi e dor de…”

„Îmi e dor de zăpada aia mare, de lunile alea cu troiene până peste cap. Și când ne agățam de mașini sau tramvaie ca să alunecăm pe gheață, ca o sanie. Pare ciudat, știu, vorbesc ca un moș, dar sincer, îmi dau seama acum că Susaiul era la mine în fața bloculului și eu habar nu aveam. D-aia sunt mult mai atent acum la ce e în jur. Cine știe ce pierd. Nu cadourile aduc bucurie, nu plasticele din China. Bucuria e să te simți iubit și protejat ori mie asta mi-a arătat Moș Gerilă că nu aveai voie să spui Moș Crăciun, așa cum a putut.”, a detaliat vedeta.

Crăciunul cu familia sa este este unul simplu, cu toți în jurul mesei. Schimbarea este că nu mai așteaptă niciun cadou, ci aleargă să cumpere el pentru cei pe care îi iubește.

„Încerc să fiu mai bun în fiecare an”

De asemenea, întrebat dacă este un familist convins, artistul a declarat că încearcă pe cât posibil să fie mai bun de la an la an. Mai mult decât atât, a mărturisit că are o parteneră extraordinară pe care o respectă și o iubește mult.