Puya, dat afară dintr-un magazin. E ireal ce s-a întâmplat cu vedeta

Este considerat unul dintre cei mai cunoscuți rapperi ai României, deși în ultimii ani nu a mai apărut atât de des în lumina reflectoarelor. Recent, însă, Puya a captat atenția românilor în urma unui incident în care a fost implicat, într-un magazin din București. Motivul pentru care faimosul cântăreț a fost scos din mazagin de către agentul de pază. Totul a avut loc miercuri, 8 decembrie. Fanii artistului au fost surprinși.

Motivul pentru care Puya a fost dat afară dintr-un magazin din București

Puya nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai populari și controversați rapperi din muzica românescă. Jumătatea lui Sișu din La Familia a avut parte de un incident neplăcut săptămâna trecută, în timp ce se afla într-un centru comercial din sectorul 1 din Capitală.

Conform celor de la Spynews, Puya a intrat într-un conflict cu agentul de pază, după ce artistul a refuzat să poarte masca de protecție în incinta magazinului de pe bulevardul Ion Mihalache din București. Rapperul intrase pentru a-și cumpăra o sticlă de bere, însă nu purta masca de protecție la nivelul gurii și al nasului.

Agentul de pază solicitat pentru restabilirea ordinii a insistat ca vedeta să-și pună masca pe față, moment în care Puya a refuzat și a început să folosească un limbaj colocvial, adresându-i injurii bodyguardului. În acel moment, omul de ordine l-a escortat pe rapper înafara magazinului.

Agentul în cauză este Valentin Rusu, fostul luptător care a participat la un incident similar, acum câteva luni, în care a fost protagonist cântărețul What’s Up.

What’s Up a fost dat afară din magazin din același motiv, în luna august

În data de 4 august a acestui an, Marius Ivancea, cunoscut publicului meloman din România sub numele de scenă What’s Up, a fost în centrul atenției după ce a provocat un scandal de zile mari într-un magazin din zona Giulești din Capitală.

Artistul a devenit violent cu angajații centrului comercial, iar aceștia s-au văzut nevoiți să cheme paza, pentru a restabili ordinea în incinta localului. Valentin Rusu a fost prezent la datorie.

Fostul luptător i-a atras atenția cântărețului What’s Up să-și pună masca de protecție pe față. Artistul a refuzat vehement să poarte masca, motiv pentru care a fost dat afară din magazin.