Puya și-a surprins fanii! Cunoscutul artist se bucură de o mulțime de admiratori ce abia așteaptă să afle totul despre planurile sale și sunt mulțumiți de fiecare apariție a lui, dar, de această dată, el a uimit pe toată lumea cu o anumită imagine.

Puya este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, așa că acesta își surprinde mereu fanii cu fel și fel de ipostaze în care este surprins! Când vine vorba despre viața lui personală, el preferă să fie cât se poate de discret, dar iată că o imagine uluitoare a ajuns pe internet.

Artistul se află mereu în lumina reflectoarelor, dar puțini știu cine este sau cum arată soția lui, Melinda. Puya și partenera lui s-au cunoscut în 2006, pe când femeia ce l-a cucerit pe cântăreț era încă în liceu. Cei doi s-au căsătorit în 2011, iar de atunci se iubesc ca în prima zi.

Se pare că o fotografie în care aceștia apar le-a atras atenția internauților. Mai exact, într-o poză, Puya apare purtând o jachetă ce seamănă cu bundița tradițională, în timp ce soția lui are pe cap un batic galben. Nu mulți se așteptau să îi vadă în această ipostază!

Melinda Gărdescu i-a oferit cântărețului, pe numele său real, Dragoș Gărdescu, 3 copii. Soția artistului preferă să fie discretă și se ferește de ochii curioșilor. Ea nu muncește și s-a dedicat familiei, după cum dezvăluia Puya în trecut.

Nu este un secret faptul că familia este foarte importantă pentru Puya. Acesta a locuit pentru o perioadă în Cernica, dar s-a decis să se întoarcă în cartierul său de suflet, Sălăjan. Totuși, cântărețul a dezvăluit că soția lui nu a înțeles dorința de a rămâne în acest loc.

„Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă mai în serios, că sunt la mine în sat.

Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, ca să zic așa, în așa- numitele zone rezidențiale. Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi?

Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, a spus Puya.