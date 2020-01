Primele imagini cu copilul Ramonei Bădescu. Îi stă bine mamă chiar și la 50 de ani

Au trecut mulți ani de când celebra Ramona Bădescu a decis să se stabilească definitiv în Italia. Acum, la 50 de ani, diva se pare că este fericită și împlinită, atât pe plan personal, cât și profesional.

În 2016 Ramona Bădescu surprindea pe toată lumea oficializând relația cu avocatul Narcis Godeanu. Într-un interviu acordat celor de la ”OK! Magazine”, Ramona povestea cu ceva vreme în urmă cum s-au cunoscut și despre dorința vedetei de a deveni mamă.

”Întâlnirea a fost una foarte formală. Narcis venea în Italia împreună cu un alt avo­cat să-l întâlnească pe ministrul de justiţie, Clemente Mastella, pe care-l cunosc foarte bine, eu fiind şi delegata primarului Romei, aşa că în această atmosferă foarte profesio­nală, eu m-am dus acolo cu căţeluşa mea în geantă. Efectiv, când a venit să mă salute, mi-am amintit momentul de la Roma. Era cu fiul lui, unul dintre cei trei copii ai săi. Are trei copii deosebiţi. Fiul cel mare, Darius, pare fratele său mai mic. Cel mijlociu se numeşte Mihnea, are 12 ani, şi Ruxandra cinci ani jumă­tate. Trei copii deosebiţi, educaţi.”, povestește Ramona.

Întrebată, la acel moment, de posibilitatea de a deveni mamă, Ramona a răspuns sincer:

” Nimeni nu m-a întrebat, dar deja se fac pronosticuri : inseminare, naştere naturală şi tot aşa. Pe 29 noiembrie, de ziua mea, puţini mi-au spus „La mulţi ani!“. Mi se spunea „Casă de piatră!“ şi „Să fie într-un ceas bun!“. Presa a scris, dar eu sunt mai retrasă de felul meu. N-am fost fotografiată niciodată cu un bărbat în România sau cu un bărbat român. Glumesc cu Narcis uneori şi-i spun că am câteodată impresia că nici nu e român: e elegant, deschide porti­era la maşină, poartă şosete lungi şi tot aşa. Toate stereotipurile acestea despre bărbaţii români pleacă de la povestirile prietenelor mele, că altfel n-aş fi avut de unde să ştiu. Am fost plecată 26 de ani, era greu să-mi fi găsit un român. Am fost mereu atrasă de bărbaţii italieni. Nu ştiu, poate ei mint mai frumos.”

Dar, la scurtă vreme după acest interviu, presa românească și cea italiană exlpoda. În presa italiană au apărut, de altfel, și primele poze cu Ramona gravidă și ulterior alături de bebeluș. Revista italiană Diva e Donna a pus mâna pe primele poze cu Ramona Badescu și fiul ei, acum de 4 luni, la plimbare.

„Visul meu dintotdeauna a fost să devin mamă și să am o familie numeroasă. Important e să îți dorești un lucru, dar timpul este relativ. Mai devreme sau mai târziu ți se întâmplă dar nu știi când. Eu sunt foarte fatalistă, dar timpul este relativ! Nu era important să devin mamă oricum, cu oricine. Pentru că, pot să spun, e chiar plăcută noaptea minunată a conceperii…Un copil înseamnă responsabilități, familie, educație, sacrificii și bucurii. Dar toate nu le-aș fi făcut de una singură sau fără persoana care credeam că e justă pentru a fi tatăl copilului meu. În viață am avut puține relații. Sunt o persoană foarte dificilă și foarte legată de munca mea și de faptul de a mă simți realizată profesional și ca femeie.

Nu am simțit niciodată dorința de a deveni mamă în relațiile pe care le-am avut în trecut. Sunt sigură că a fost un dar divin pentru. Totul s-a întâmplat când, anul trecut în noiembrie, într-un cerc de prieteni foarte restrâns, la Roma am sărbătorit împlinirea celor 50 de ani. După ce am suflat în lumânări și am luat o lumânare și am rupt-o. Așa e tradiția. Mi-am pus dorința că pe lângă toate cadourile frumoase pe care le-am primit, unul singur mi-l doream, să devin mamă! (…) Luasem hotărârea să începem procedura de fertilizare.

Când m-am dus să încep să îmi fac analizele pentru asta, doctorul meu ginecolog m-a privit cu un surâs enorm și m-a surprins. Mi-a spus că eu eram deja însărcinată în 2 săptămâni. Corpul meu, chiar dacă am 50 de ani de vârstă anagrafică, ca vârstă biologică, în urma analizelor făcute, demonstrează 32 de ani. Nu am făcut niciodată excese și am avut o viață sanatoasă„, a povestit Ramona Bădescu într-un interviu pentru revista OK! Magazine.