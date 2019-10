Prima imagine cu Ramona Bădescu după ce a născut. Vedeta de 50 de ani impresionează cu silueta pe care o are

Vestea că Ramona Bădescu a rămas însărcinată la 50 de ani a fost șocantă pentru mulți. Prima imagine cu vedeta după ce a născut. A impresionat cu silueta pe care o are.

Ramona Bădescu trăiește un vis, căci la 50 de ani și-a îndeplinit cea mai mare dorință: de a avea un copil. Vedeta, plecată în Italia de mulți ani, a dus foarte bine sarcina și a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos. Evenimentul s-a petrecut la o clinică privată din Roma, în mare secret.

De altfel, poate și fericirea a ajutat-o să își recapete formele extrem de repede. Pe internet au apărut câteva imagini cu vedeta, care este într-o formă fizică de zile mari, dat fiind că de la naștere au trecut numai câteva săptămâni. Vizitată de o prietenă, care și-a aniversat ziua la Roma, Ramona Bădescu a petrecut alături de ea, dezvăluind că a născut în urmă cu puțin timp, dar și cum arată după fericitul eveniment.

„Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Am un medic extraordinar, Giacomo Valducci, care m-a asigurat că totul va decurge perfect. Recunosc că am emoții. Am o listă de nume pentru copil, însă mă voi hotărî probabil în momentul în care îmi voi ține în brațe bebelușul pentru prima oară! Pentru mine, a deveni mamă este o emoție atât de mare încât îmi taie respirația, dar și o responsabilitate pe măsură”, povestea Ramona într-un interviu pentru revista Taifasuri.