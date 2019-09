Ramona Bădescu, mamă la 50 de ani. Cine este tatăl copilului pe care îl așteaptă vedeta

Veste surprinzătoare în showbiz! Ramona Bădescu a făcut un pictorial care a șocat pe toată lumea. Frumoasa brunetă a destrămat orice zvon de până acum care spunea că nu poate face copii și a arătat că este cu adevărat însărcinată. Cine este tatăl copilului și cum s-a decis vedeta ca abia acum, când sarcina este destul de avansată, să dezvăluie vestea cea mare?

Bomba momentului a fost dezvăluită de către Ramona Bădescu în cadrul unui pictorial pentru okmagazine.ro. Vedeta a reușit să țină secret o bună bucată de vreme faptul că va deveni mamă pentru prima oară. Atunci când aproape nimeni nu se aștepta să mai facă un copil, Ramona a rămas însărcinată, la 50 de ani. Fosta prezentatoare de televiziune, cântăreață și actriță a povestit faptul că are un nou iubit și că își dorea extrem de mult un copil.

Inițial, își dorea să facă inseminare artificială, dar doctorul i-a dat vestea cea mare și i-a spus nu doar că poate rămâne însărcinată, ci și că la momentul consultului era deja gravidă în câteva săptămâni. Vedeta nu vrea sub nicio formă să dezvăluie identitatea tatălui copilului, dar cu siguranță este un italian care stă bine la capitolul financiar. De asemenea, Ramona Bădescu a mai povestit că va avea un băiețel și că a avut pe tot parcursul sarcinii poftă de mâncăruri care se găsesc exclusiv în România, conform exclusiv.ro.

„Cu mult timp înainte, îmi făcusem procedura de conge­lare a ovulelor – despre care le sfătuiesc şi pe tinere să se informeze şi să o facă. Eu nu ştiam despre asta, dar o prie­tenă mi-a sugerat acum câţiva ani lucrul acesta. Chiar dacă am 50 de ani ca vârstă anagrafică, ca vârstă biologică am vreo 32, aşa cum arată analizele, pentru că nu am făcut niciodată excese şi am avut o viaţă sănătoasă. Eu şi iubitul meu luasem hotărârea ca, în luna ianuarie, să recurgem la fertilizare, dar când m-am dus să încep procedura, cu toa­te analizele, doctorul meu gi­necolog m-a privit cu un surâs enorm şi m-a surprins spunân­du-mi că eram deja însărcinată în două săptămâni”

Ramona Bădescu