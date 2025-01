Calendar ortodox 2025: Zilele în care sunt interzise cununiile religioase

Pentru credincioșii ortodocși, planificarea unei nunți nu înseamnă doar alegerea unei date potrivite din punct de vedere logistic, ci și respectarea rânduielilor bisericești. În anul 2025, există mai multe perioade din calendarul ortodox în care cununiile religioase sunt strict interzise. Aceste restricții reflectă importanța respectării zilelor de post, sărbătorilor importante și altor momente de reculegere spirituală.

Zilele în care nu se fac nunți în 2025

Biserica Ortodoxă impune interdicția desfășurării cununiilor religioase în anumite perioade din an. În aceste zile, nu se pot oficia cununii religioase, potrivit rânduielilor bisericești. Perioadele pot să difere de la an la an, în funcție de posturile care nu au date fixe. În 2025, nu se fac nunți în următoarele zile:

În toate zilele de post de peste an. Acestea sunt dedicate rugăciunii și abstinenței, ceea ce face ca evenimentele festive precum nunțile să nu fie potrivite.

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora. Sărbătorile mari, precum Nașterea Domnului sau Învierea, sunt momente de bucurie spirituală, rezervate participării la slujbele bisericești.

În săptămâna Lăsatului sec de carne (24 februarie – 2 martie). Aceasta este perioada de pregătire pentru Postul Sfintelor Paști, un timp dedicat reflecției și rugăciunii.

În Postul Sfintelor Paști (3 martie – 20 aprilie). Cel mai important post din an, Postul Paștelui este marcat de abstinență alimentară și spirituală, fiind considerat un timp al pocăinței.

În Săptămâna Luminată (21 aprilie – 27 aprilie). Săptămâna de după Învierea Domnului este dedicată slăvirii lui Hristos cel Înviat, iar activitățile festive sunt suspendate.

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (16 iunie – 28 iunie). Acest post este dedicat cinstirii marilor apostoli, fiind o perioadă de introspecție și pregătire spirituală.

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 15 august). Perioada premergătoare sărbătorii Adormirii Maicii Domnului este marcată de rugăciune și curățire sufletească.

În Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie). Acest post este o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, când credincioșii se abțin de la desfătări și distracții.

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie). Aceste zile sunt consacrate cinstirii Nașterii Domnului și Botezului Său, iar nunțile sunt considerate nepotrivite.

De ce nu se fac nunți în zilele de post

Interdicția de a organiza nunți în perioadele de post are o semnificație profundă. Postul este un timp de curățire spirituală, de rugăciune și renunțare la desfătările materiale. Nunțile, prin natura lor, sunt evenimente care aduc bucurie și sărbătoare, marcate de muzică, dans și mese festive.

În zilele de post, Biserica Ortodoxă îi încurajează pe credincioși să se concentreze pe aspectele spirituale ale vieții, să evite excesele și să își întărească legătura cu Dumnezeu. Prin urmare, organizarea unei nunți în timpul postului ar fi considerată nepotrivită, deoarece contravine spiritului de reculegere specific acestei perioade.

De asemenea, nunta este un angajament important în viața creștinilor, iar organizarea sa în afara zilelor de post permite ca acest moment sacru să fie trăit cu bucurie deplină, fără restricțiile impuse de post.

Respectarea acestor reguli nu este doar o expresie a ascultării față de învățăturile Bisericii, ci și o modalitate de a păstra sacralitatea și solemnitatea căsătoriei religioase.