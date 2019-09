Ramona Bădescu, despre tatăl copilului ei: ”A fost un eșec!” Când și unde va naște artista

Ramona Bădescu este însărcinată și urmează să nască în curând primul ei copil, la vârsta de 50 de ani. După ce a apărut în mai multe show-uri televizate, artista s-a retras pentru o vreme din peisaj, iar acum motivul a fost aflat. După ce a rămas însărcinată, a vrut să petreacă o perioadă mai retrasă.

Ramona Bădescu a vorbit despre tatăl copilului ei

„Într-un mod egoist am vrut să petrec această perioadă mult aşteptată din viaţa mea cât mai intim, cât mai privat, aşa cum merită acest moment. Mi-am dedicat fiecare clipă, fiecare minut, noii bătăi de inimă pe care o simţeam în interiorul meu. Nu am ascuns sarcina, nu asta era intenţia, doar că bineînţeles am dat prioritate acestor momente şi le-am trăit intens. Vom avea un băieţel. Mi-a făcut plăcere întotdeauna să împărtăşesc cu publicul meu, căruia îi mulţumesc că m-a susţinut şi m-a iubit întotdeauna, momentele de lucru, tot ceea ce am făcut şi lucrurile de care m-am bucurat, dar viaţa privată am ţinut-o întotdeauna mai rezervată. Aşa este felul meu. Sunt superstiţioasă, dar nu într-o măsură în care să-mi conducă viaţa”, a declarat Ramona Bădescu pentru OK1!

Artista a dezvăluit că și-a cunoscut soțul în cadrul unui eveniment desfășurat la Roma, dar prima întâlnire nu a decurs tocmai bine.

„Prima întâlnire a fost dezastruoasă, un eşec, pentru că ţin minte că era vară, el era îmbrăcat într-un costum albastru deschis, care m-a şocat, iar prezenţa şi personalitea lui puternice mi-au lăsat impresia că ar fi un om foarte sigur şi plin de el. Am vorbit atunci, nu mai mult de câteva minute, după care ne-am salutat cordial. Destinul a făcut în aşa fel încât după două zile, în timp ce eram în maşină vorbind cu o prietenă de-a mea la telefon după ce primisem o veste neplăcută, pe partea cealaltă a străzii, într-o altă maşină, să-mi sară în ochi culoarea albastră a unui costum. Era chiar persoana pe care am cunoscut-o la evenimentul respectiv. Am ridicat mâna în semn de salut, el tocmai plecase, dar m-a văzut şi i-a spus şoferului să se întoarcă”, a mai spus Ramona, care urmează să nască prin cezariană, la Roma.