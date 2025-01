Cum a cucerit-o Leonard Doroftei pe soția lui, Monica: “Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să rețin un număr de telefon!” EXCLUSIV

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, participă la Power Couple, emisiunea de la Antena 1 dedicată cuplurilor. Copiii celor doi abia așteaptă să îi vadă în timpul probelor fizice, iar soții ne-au dezvăluit că telespectatorii o să se amuze copios. În exclusivitate pentru Playtech Știri, aceștia ne-au făcut mărturisiri și despre prima întâlnire, dezvăluind cum a decurs totul.

Leonard și Monica Doroftei: “Ne completăm!”

Au mai rămas câteva zile până când emisiunea Power Couple o să fie difuzată la Antena 1, iar telespectatorii vor putea privi diferite cupluri de vedete trecând prin probe dificile.

Leonard și Monica Doroftei se numără printre concurenții care au acceptat provocarea. Cei doi ne-au vorbit despre momentele dificile din emisiune, reacția celor trei copii, prima întâlnire, dar și secretul relației lor îndelungate.

Reporter Playtech: Bună! Eu vreau să știu cum ai cucerit-o pe Monica. Cum v-ați cunoscut?

Leonard Doroftei: Din priviri am cucerit-o! Când m-am uitat în ochii ei, a spus: ‘El e!’.

Monica Doroftei: Bine, am fost cucerită și din priviri, cum spune soțul meu! (râde) M-a fermecat șarmul lui, felul în care glumea. Spunea glumă după glumă!

Leonard Doroftei: Adică am fost o glumă! (râde)

Monica Doroftei: Mă emoționează, uite! Totuși, după ce l-am cunoscut mi-am dorit să ne vedem din nou. Voiam să văd ce poate să spună data viitoare!

Leonard Doroftei: I-am cerut numărul de telefon. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să rețin un număr de telefon! Pe al ei l-am reținut. Nici numărul meu de telefon nu îl știu, dacă mă întrebi!

Monica Doroftei: Vezi? Interesul!

Reporter Playtech: Care este secretul vostru, ca și cuplu? Sunteți împreună de foarte mulți ani.

Monica Doroftei: Ne completăm! În afară de iubire, există și o comunicare foarte bună între noi. Cred că este important să vorbim unul cu celălalt! Am fost alături unul față de celălalt indiferent de moment.

Leonard Doroftei: Întotdeauna am discutat despre absolut orice! Ne-am susținut mereu. De asemenea, mereu am vorbit împreună cu copii, nu separat.

Reporter Playtech: Monica, totuși, cum ai reușit să îți stăpânești teama, ținând cont de domeniul soțului de activitate? Nu ți-a fost frică mereu de faptul că poate să se accidenteze?

Leonard Doroftei: I-am arătat ce fac, cât de mult am muncit, la ce nivel am ajuns. Mereu i-am oferit încrederea că o să fiu bine!

Monica Doroftei: Cu toate acestea, mi-a fost frică tot timpul!

Leonard Doroftei: Nu ți-a fost foarte frică, nu?

Monica Doroftei: Ba da! (râde) În fiecare moment am tremurat pentru tot ce se întâmpla în cariera lui, dar știam cât de mult a muncit. Mă lua cu el să văd antrenamentele, să văd cât de bine e pregătit, îmi dădea încredere. Totuși, emoția încă exista și teama nu pleca niciodată!

Leonard Doroftei: Emoții aveam și eu!

Reporter Playtech: Cum au reacționat copiii când au aflat că mergeți la Power Couple?

Leonard Doroftei: Încă râd! Așteaptă cu nerăbdare emisiunea, ca să râdă în continuare!

Monica Doroftei: Au fost surprinși pentru că noi nu i-am întrebat ce părere au.

Leonard Doroftei: Noi nu am făcut niciodată nimic de genul acesta. Dacă am fost la echitație, ei au călărit, dacă am fost la ski, noi am stat și ne-am uitat, la patioar, ei au patinat. Nu am făcut nimic de genul acesta, niciodată! Eu făceam foarte mult sport, eram obosit. Ea avea 3 copii, nu îi mai ardea de cățărat! Ei au făcut de toate, noi nu. Acum mi-au spus: “Când te rugam să te dai cu noi pe topogan în Dubai, nu te dădeai!”.

Reporter Playtech: Care a fost cel mai greu moment de la Power Couple?

Leonard Doroftei: Toate momentele au fost grele pentru noi! Au existat lucruri pe care nu le-am făcut. O să vedeți! Când o să vă uitați, o să vă dați seama de ce râd copiii!

Emisiunea Power Couple, sezonul doi, începe din 13 ianuarie la Antena 1. Show-ul prezentat de Dani Oțil o să fie difuzat în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30. Proiectul aduce cuplurile de vedete față în față cu probe dificile, dar și cu momente pline de emoție.

Cu o căsnicie de peste 30 de ani, Leonard și Monica Doroftei demonstrează că pot să treacă peste orice provocare. Pe lângă povestea frumoasă de iubire pe care o trăiesc, aceștiaa au împreună trei copii, Adrian, Alexandru și Vanessa.