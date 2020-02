Orban a răbufnit! Ce a putut să spună despre creșterea alocațiilor. Adevărul a ieșit la iveală

Premierul Ludovic Orban declara, la începutul săptămânii, că nu a fost luată o decizie de către liberali cu privire la alocațiile pentru copii, însă a fost analizată varianta ca acestea să fie acordate sub forma unor vouchere, care să fie utilizate numai în interesul copiilor. Liderul PNL a adăugat că și în alte țări există un astfel de model.

Din ce în ce mai multă presiune se pune pe deciziile Guvernului Orban, având în vedere declarațiilor membrilor privind bugetul pe anul acesta și lipsa banilor pentru mărirea alocațiilor copiilor, așa cum se stabilise anul trecut prin lege. Ludovic Orban este bombardat în ultima perioadă cu întrebări pe marginea acestui subiect, în cele din urmă acesta răbufnind, în direct la Antena 3.

”A câta oară îmi puneți întrebarea asta? Credeți că o să aveți un răspuns diferit față de ce v-am spus până acum? Nu pot fi majorate, nu poate fi pusă în practică legea, de aceea am dat ordonanța de urgență pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a majorării alocațiilor. Această dublare, care a fost impusă de PSD și de câțiva populiști din Parlament, nu prea are fundament în realitate pentru că nu poți să dublezi alocațiile de două ori într-un an. În mod evident, acest lucru nu poate fi rezolvat decât la rectificarea bugetară”, a spus Ludovic Orban.