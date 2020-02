Alocațiile copiilor nu se mai dublează de la 1 august. Care este noua dată la care legea ar intra în vigoare

Vești proaste pentru părinți! Din păcate, alocațiile copiilor nu se vor mai dubla de la data de 1 august. Care este noul termen anunțat la care va intra în vigoare noua lege, după ce Senatul a respins ieri, 3 februarie, proiectul de ordonanță de urgență în cauză?

Dublarea alocațiile copiilor, amânată

Senatul a respins în cursul zilei de luni proiectul de ordonanță de urgență care viza dublarea alocațiilor pentru copii. Acest lucru se va petrece abia peste șase luni. Subliniem faptul că respingerea proiectului a fost votată cu da de către 95 de senatori, ceilalți 14 fiind împotrivă. Legea a fost promulgată de către șeful statului pe data de 14 ianuarie, „3,6 milioane de copii ai României aşteptau legea. Am votat pentru eliminarea cinismului din partea Guvernului PN”, a declarat Liviu Pop, senator al Partidului Social Democrat. În România există 3, 61 de milioane de beneficiari ai alocațiilor, care primesc 600 de milioane de lei lunar în total. Amintim că proiectul aferent are ca scop prorogarea aplicării prevederilor Legii nr. 14/2020 care are în vizor dublarea alocațiilor pentru copii în vederea eficientizării exercițiului financiar pentru asigurarea echilibrului cheltuielilor bugetare.

Daniel Fenechiu a susținut că PNL nu se opune majorarea alocației, iar că Guvernul a arătat cât se poate de clar că nu există alocare bugetară pentru măsura propusă și a arătat că poate să îndeplinească ceea ce a stabilit Parlamentul prin adoptarea bugetului de stat. Sursa citată a mai adăugat că „este trist faptul că intră într-o retorică electorală încă de la începutul anului.„

„Niciun senator nu a venit să susțină ordonanța în comisie”