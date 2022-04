Orașele din România unde nu trebuie să-ți schimbi cauciucurile de iarnă. Florin Busuioc dă un avertisment major

Care sunt orașele din România unde nu ar trebui să îți schimbi cauciucurile de iarnă. Prezentatorul de la Meteo a dat un avertisment pentru șoferii care doresc să își schimbe cauciucurile de iarnă cu cele de vară. Acesta a spus că unii nu ar trebui să se grăbească să facă acest pas, întrucât vremea rea nu se dă plecată din toate regiunile țării.

Busu a venit la emisiunea La Măruță, unde a vorbit despre cum va fi vremea în următoarele patru zile. Busu a spus și care sunt românii ce nu ar trebui să schimbe cauciurile de iarnă ale mașinii încă.

„Dacă stai în Bistrița, prin Miercurea Ciuc, nu ar trebui să îți schimbi cauciucurile de iarnă. În sud, mâine sunt 25 de grade, duminică avem de la 3 la 13 grade C, luni 4-12 grade C, marți de la 4 la 12 grade C. De mâine noapte o să ningă în zonele de munte, apoi ploile se mută pe partea sudică a țării, duminică avem 8 grade”, a spus Busu.