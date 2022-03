Emil Rengle și Robert Niță, în scandal la Măruță. Au dat cărțile pe față: „Ai avut glume despre orientarea mea sexuala. Ai facut zeci de postari de hate!”

Emil Rengle și Robert Niță s-au aflat pentru prima dată față în față după ce au ieșit din competiția Survivor România 2022. S-a întâmplat la emisiunea La Măruță, iar cei doi au scos săgețile unul împotriva celuilalt. În platou, cei doi și-au spus ce cred unul despre celălalt, iar scandalul a luat amploare.

Emil Rengle și Robert Niță au fost față în față în platoul La Măruță, unde au încercat să tranșeze lucrurile care s-au întâmplat la Survivor România 2022. Robert Niță s-a declarat exrem de revoltat că Emil Rengle l-a numit „antrenoare” în cadrul emisiunii, iar Emil Rengle i-a reproșat că după ce a ieșit din emisiune, Robert Niță ar fi făcut multe postări „de hate” la adresa dansatorului, făcând inclusiv „glume” despre „orientarea sexulă” a acestuia.

”Robert Niță: Eu și Emil Rengle nu am avut ocazia să discutăm. S-a rupt totul când am ieșit din concurs și am văzut declarațiile lui despre mine, m-a numit „antrenoare”.

Emil Rengle: Tu ai avut glume despre orientarea mea sexuală. Ai dat un exemplu greșit!

Robert Niță: Dar exprimarea ta este bună?

Emil Rengle: Eu te-am urmărit și cu strategia. Dacă aveam un tata ca tine care nu accepta glume… Ai gresit, este un bullying pe care l-ai făcut! Ai făcut zeci de postări de hate! El (n.red Robert Niță) a fost singurul care a stat pe banca in Survivor. A continuat jocul in afara concursului, el „barbatul” fiind.

Robert Niță: Aș fi preferat să mă îmbăt dacă la maternitate aș avea un fiu care ar raspunde așa ca tine. Și școala am la fel de multă cât ai tu vacanță!”, și-au reproșat cei doi.