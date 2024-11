Silviu Prigoană a fost înmormântat în mare secret. Anunțul făcut de fiii milionarului

Silviu Prigoană a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii discrete, la care a participat doar familia. La finalul înmormântării, copiii săi au transmis că locul de veci ales pentru afacerist este cel de la Cimitirul Evanghelic Lutheran din București, acolo unde se află cavoul familiei.

Afaceristul Silviu Prigoană și-a dorit ca trecerea sa în neființă să fie un eveniment care să se desfășoare discret, iar familia și Gabriela Lucuțar, care s-a ocupat de înmormântare, i-au respectat întocmai această dorință. Joi, 14 noiembrie, omul de afaceri a fost înmormântat în cea mai mare discreție, la cavoul familiei de la Cimitirul Evanghelic Lutheran din București. După ceremonie, copiii săi au transmis un comunicat.

Cu puțin timp înainte de moarte, Silviu Prigoană a filmat un podcast, unde a vorbit, printre altele, despre locul de veci pe care și l-a ales. Afaceristul spunea că este pregătit pentru momentul trecerii în neființă și că are totul pregătit. În același loc sunt înmormântați fiul său, Darius, care a murit la scurt timp după naștere, și tatăl său, Vasile Prigoană, care s-a stins din viață anul acesta,

”Sunt pregătit să mor. Am luat loc de veci acum 30 de ani. Eu merg la etajul doi, iar tata e la trei! Sub el merg! Am un loc de veci de ți-e mai mare dragul să fii mort! Am șase locuri de parcare cu sicrie și 24 de urne. Tata e la etajul trei pe o parte, eu voi fi la doi. Dar eu totuși tot vorbesc cu fi-miu să mă incinereze. E și fi-miu ăla mic îngropat acolo, dar el are un loc special făcut, un mozaic cu trei îngerași. Vreau s-o aduc si pe mama aici, că ea e la Cluj”, a declarat omul de afaceri în podcastul lui Bursucu, cu puțin timp înainte să moară.