Mesajul pe care i l-a transmis Anamaria Prodan lui Cosmin Contra, la scurt timp înainte de meciul Spania-România. Se schimbă totul

In 2 ani ca selectioner, Contra a pierdut doar 4 meciuri. TOATE in fata unor nationale din Top 20, una dintre ele fiind SPANIA! In 2018, nationala lui Cosmin nu a pierdut nici macar un meci si are o medie de 2 goluri marcate pe joc in decurs de 12 luni, pana la meciul tur cu Suedia. Despre ce vorbim?? Din octombrie 2017, Contra (acelasi Contra) a debutat 18 jucatori la nationala si a incercat sa faca din mers acest schimb de generatii, de care toata lumea s-a plans. Multi dintre ei (Mitrita, Ianis, Baluta, Man etc) vor fi baza echipei nationale de aici incolo!! Pai, ce facem, chiar uitam tot ce s-a facut bun? Ce aveti cu Federatia? Cu Burleanu? Cu Bodescu? Cu Stoichita? Oamenii astia dau totul in fiecare zi pentru a salva ce se mai poate din fotbalul romanesc!! In timp ce altii se uita de la distanta si abia asteapta ca oamenii astia sa-si rupa gaturile!! Tipic romanesc: sa astepti pe cineva la colt, ca sa poti sa-i dai in cap! Contra e acelasi care a batut restul echipelor pana acum. Daca avem o sansa la calificarea asta i se datoreaza si lui, pentru ca barajul pentru Liga Natiunilor nu-l obtineam fara parcursul nationalei sub comanda lui Cosmin! Hai sa lasam frustrarile deoparte si sa ne sustinem nationala pana la capat! Hai Romania!