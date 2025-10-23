Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?

Rivalitatea dintre cele două cumnate regale pare departe de a se fi stins. După o perioadă de tăcere aparentă, Meghan Markle a reaprins tensiunile, lansând un atac neașteptat asupra lui Kate Middleton. Ducesa de Sussex o acuză pe Prințesa de Wales că ar fi, indirect, responsabilă pentru eșecurile sale profesionale și imaginea negativă pe care o are în presă.

Este Kate Middleton vinovată pentru insuccesele lui Meghan Markle?

În timp ce Kate Middleton continuă să afișeze în public un zâmbet impecabil și o atitudine demnă de viitoarea regină, Meghan Markle susține că imaginea perfectă a acesteia ascunde o fire calculată și capabilă de manipulare.

Potrivit Radar Online, Ducesa de Sussex crede că Palatul Buckingham, cu Kate în prim-plan, ar fi implicat într-o campanie menită să-i saboteze proiectele.

Totul a început după ce emisiunea de gătit With Love, Meghan, difuzată pe Netflix, nu a reușit să intre nici măcar în Top 10 al vizualizărilor din SUA sau Marea Britanie. Se pare că eșecul a fost picătura care a umplut paharul.

”Meghan plesnește de nervi”, a declarat o sursă apropiată. ”E convinsă acum că se uneltește distrugerea reputației ei, că cineva are ceva cu ea și tot încearcă s-o atace pe toate planurile, iar acel cineva cu siguranță că provine din Palat.”

”Familia regală se folosește de presă împotriva mea”

Se pare că Meghan Markle le-a spus prietenilor că familia regală, în special Kate Middleton, folosește influența sa mediatică pentru a-i submina munca.

”Meghan se tot plânge la prietenii ei că familia regală – îndeosebi Kate Middleton – se folosește de relațiile pe care le are în presă pentru a diminua importanța muncii ei. În mintea ei, totul se întâmplă cu acest scop, nu e nimic la întâmplare legat de proiectele ei care n-au mers”, a mai spus sursa.

Netflix și-a reînnoit contractul cu Meghan Markle și Prințul Harry, însă de data aceasta cu condiții mult mai stricte. Platforma de streaming are acum libertatea de a respinge viitoare proiecte ale cuplului, după expirarea contractului lor inițial de 100 de milioane de dolari.

Victimă a complotului regal sau probleme de imagine?

Criticii spun că ducesa refuză să accepte că lipsa succesului se poate datora chiar conținutului show-ului.

”Ea nu acceptă că feedbackul negativ poate avea de-a face cu showul în sine, că acesta se poate îmbunătăți”, au comentat specialiștii. ”E convinsă că mașinăria regală nu doarme, ci veghează zi și noapte la distrugerea carierei sale – plantând subiecte nefavorabile ei în presă și menținând o narativă negativă la adresa ei.”

Se pare că până și Prințul Harry ar fi fost implicat în discuții tensionate cu soția sa, care i-ar fi spus că ”Palatul e disperat s-o vadă eșuând la nesfârșit”.

Rămâne de văzut dacă aceste acuzații sunt fondate sau doar expresia frustrării unei femei care caută în continuare validarea pierdută. Un lucru e sigur – tensiunile dintre cele două ducese sunt departe de a se stinge.