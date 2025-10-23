Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?

Rivalitatea dintre cele două cumnate regale pare departe de a se fi stins. După o perioadă de tăcere aparentă, Meghan Markle a reaprins tensiunile, lansând un atac neașteptat asupra lui Kate Middleton. Ducesa de Sussex o acuză pe Prințesa de Wales că ar fi, indirect, responsabilă pentru eșecurile sale profesionale și imaginea negativă pe care o are în presă.
În timp ce Kate Middleton continuă să afișeze în public un zâmbet impecabil și o atitudine demnă de viitoarea regină, Meghan Markle susține că imaginea perfectă a acesteia ascunde o fire calculată și capabilă de manipulare.
Potrivit Radar Online, Ducesa de Sussex crede că Palatul Buckingham, cu Kate în prim-plan, ar fi implicat într-o campanie menită să-i saboteze proiectele.
Totul a început după ce emisiunea de gătit With Love, Meghan, difuzată pe Netflix, nu a reușit să intre nici măcar în Top 10 al vizualizărilor din SUA sau Marea Britanie. Se pare că eșecul a fost picătura care a umplut paharul.
”Meghan plesnește de nervi”, a declarat o sursă apropiată.
”E convinsă acum că se uneltește distrugerea reputației ei, că cineva are ceva cu ea și tot încearcă s-o atace pe toate planurile, iar acel cineva cu siguranță că provine din Palat.”
Se pare că Meghan Markle le-a spus prietenilor că familia regală, în special Kate Middleton, folosește influența sa mediatică pentru a-i submina munca.
”Meghan se tot plânge la prietenii ei că familia regală – îndeosebi Kate Middleton – se folosește de relațiile pe care le are în presă pentru a diminua importanța muncii ei. În mintea ei, totul se întâmplă cu acest scop, nu e nimic la întâmplare legat de proiectele ei care n-au mers”, a mai spus sursa.
Netflix și-a reînnoit contractul cu Meghan Markle și Prințul Harry, însă de data aceasta cu condiții mult mai stricte. Platforma de streaming are acum libertatea de a respinge viitoare proiecte ale cuplului, după expirarea contractului lor inițial de 100 de milioane de dolari.
Criticii spun că ducesa refuză să accepte că lipsa succesului se poate datora chiar conținutului show-ului.
”Ea nu acceptă că feedbackul negativ poate avea de-a face cu showul în sine, că acesta se poate îmbunătăți”, au comentat specialiștii.
”E convinsă că mașinăria regală nu doarme, ci veghează zi și noapte la distrugerea carierei sale – plantând subiecte nefavorabile ei în presă și menținând o narativă negativă la adresa ei.”
Se pare că până și Prințul Harry ar fi fost implicat în discuții tensionate cu soția sa, care i-ar fi spus că ”Palatul e disperat s-o vadă eșuând la nesfârșit”.
Rămâne de văzut dacă aceste acuzații sunt fondate sau doar expresia frustrării unei femei care caută în continuare validarea pierdută. Un lucru e sigur – tensiunile dintre cele două ducese sunt departe de a se stinge.