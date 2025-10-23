Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
23 oct. 2025 | 14:30
de Violeta Badea

Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?

Monden
Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?
9imagini
Meghan Markle si Kate Middleton

Rivalitatea dintre cele două cumnate regale pare departe de a se fi stins. După o perioadă de tăcere aparentă, Meghan Markle a reaprins tensiunile, lansând un atac neașteptat asupra lui Kate Middleton. Ducesa de Sussex o acuză pe Prințesa de Wales că ar fi, indirect, responsabilă pentru eșecurile sale profesionale și imaginea negativă pe care o are în presă.

Este Kate Middleton vinovată pentru insuccesele lui Meghan Markle?

În timp ce Kate Middleton continuă să afișeze în public un zâmbet impecabil și o atitudine demnă de viitoarea regină, Meghan Markle susține că imaginea perfectă a acesteia ascunde o fire calculată și capabilă de manipulare.

Potrivit Radar Online, Ducesa de Sussex crede că Palatul Buckingham, cu Kate în prim-plan, ar fi implicat într-o campanie menită să-i saboteze proiectele.

Totul a început după ce emisiunea de gătit With Love, Meghan, difuzată pe Netflix, nu a reușit să intre nici măcar în Top 10 al vizualizărilor din SUA sau Marea Britanie. Se pare că eșecul a fost picătura care a umplut paharul.

Vezi și:
Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul
Melania Trump, acuzată că s-ar fi comportat ciudat cu Regina Camilla. Zvonurile au apărut după întâlnirea Primei Doamne cu Prinţesa de Wales

”Meghan plesnește de nervi”, a declarat o sursă apropiată.

”E convinsă acum că se uneltește distrugerea reputației ei, că cineva are ceva cu ea și tot încearcă s-o atace pe toate planurile, iar acel cineva cu siguranță că provine din Palat.”

”Familia regală se folosește de presă împotriva mea”

Se pare că Meghan Markle le-a spus prietenilor că familia regală, în special Kate Middleton, folosește influența sa mediatică pentru a-i submina munca.

”Meghan se tot plânge la prietenii ei că familia regală – îndeosebi Kate Middleton – se folosește de relațiile pe care le are în presă pentru a diminua importanța muncii ei. În mintea ei, totul se întâmplă cu acest scop, nu e nimic la întâmplare legat de proiectele ei care n-au mers”, a mai spus sursa.

Netflix și-a reînnoit contractul cu Meghan Markle și Prințul Harry, însă de data aceasta cu condiții mult mai stricte. Platforma de streaming are acum libertatea de a respinge viitoare proiecte ale cuplului, după expirarea contractului lor inițial de 100 de milioane de dolari.

Victimă a complotului regal sau probleme de imagine?

Criticii spun că ducesa refuză să accepte că lipsa succesului se poate datora chiar conținutului show-ului.

”Ea nu acceptă că feedbackul negativ poate avea de-a face cu showul în sine, că acesta se poate îmbunătăți”, au comentat specialiștii.

”E convinsă că mașinăria regală nu doarme, ci veghează zi și noapte la distrugerea carierei sale – plantând subiecte nefavorabile ei în presă și menținând o narativă negativă la adresa ei.”

Se pare că până și Prințul Harry ar fi fost implicat în discuții tensionate cu soția sa, care i-ar fi spus că ”Palatul e disperat s-o vadă eșuând la nesfârșit”.

Rămâne de văzut dacă aceste acuzații sunt fondate sau doar expresia frustrării unei femei care caută în continuare validarea pierdută. Un lucru e sigur – tensiunile dintre cele două ducese sunt departe de a se stinge.

Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
Digi24
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Știri generale
acum 8 minute
Regina Camilla, şuşoteli cu Regele Charles, în Capela Sixtină. Momentul a fost surprins de fotografi
Regina Camilla, şuşoteli cu Regele Charles, în Capela Sixtină. Momentul a fost surprins de fotografi
Știri generale
acum 53 de minute
Lino Golden, capitol nou în dragoste și carieră, după divorț: „Nu compar nimic din trecut cu ceva din prezent”. EXCLUSIV
Lino Golden, capitol nou în dragoste și carieră, după divorț: „Nu compar nimic din trecut cu ceva din prezent”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Cătălin Măruţă, prins cu minciuna? Ce a răspuns când a fost întrebat de salariul primit de la Pro TV: „Să depăşim momentul”
Cătălin Măruţă, prins cu minciuna? Ce a răspuns când a fost întrebat de salariul primit de la Pro TV: „Să depăşim momentul”
Monden
acum 4 ore
Parteneri
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Click.ro
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Unica.ro