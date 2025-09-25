Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul

Meghan Markle, ducesa de Sussex, a fost din nou în centrul atenției la un eveniment public, însă de această dată nu doar pentru prezența sa. Apariția ei la concertul caritabil One805 Live din Santa Barbara, organizat de actorul Kevin Costner pentru a sprijini serviciile de urgență locale, a stârnit numeroase comentarii. Motivul: alegerea vestimentară a lui Meghan, considerată de unii prea banală pentru un eveniment de asemenea amploare.

O rochie versatilă, dar controversată

Ducesa a optat pentru o rochie albastră semnată Carolina Herrera, o piesă scumpă și elegantă, dar catalogată de critici drept „ponosită” și lipsită de strălucire. Modelul, de inspirație cămașă, cu nasturi asortați, este realizat din bumbac și face parte dintr-o colecție pe care Meghan o deține deja în mai multe variante. Prețul din magazinele multibrand ajunge la 3.729 de euro, însă acest detaliu nu a convins publicul că ținuta ar fi fost alegerea potrivită.

Rochia are câteva detalii remarcabile: un decolteu tip halter care pune în valoare umerii, o fustă midi evazată, buzunare aplicate în față și un cordon menit să accentueze talia. Cu toate acestea, mulți observatori au remarcat că piesa pare mai degrabă o ținută de zi, potrivită pentru o ieșire casual, decât pentru un eveniment caritabil cu invitați de seamă.

În plus, nu este pentru prima dată când Meghan apare în public cu acest model. Ducesa a purtat rochia și în varianta albă, într-un clip video difuzat pe rețelele sociale în luna aprilie, dar și pe negru cu buline albe, în documentarul Netflix ”With Love, Meghan”, lansat în martie. Alegerea repetată a aceleiași piese, deși în culori diferite, a fost interpretată de unii drept o dovadă de consecvență și sustenabilitate în modă, însă de alții ca lipsă de inspirație.

Accesorii de lux pentru un plus de stil

Pentru a completa look-ul, Meghan a mizat pe câteva accesorii scumpe, care i-au adăugat ținutei o notă de rafinament: o geantă Hunting Season, evaluată la aproximativ 660 de euro, pantofi Ralph Lauren Tenney, cu toc de 9,5 cm, în valoare de aproape 700 de euro, bijuterii clasice, precum brățara Love și ceasul Française, ambele de la Cartier.

Chiar și cu aceste detalii de lux, rochia a fost considerată de mulți critici prea simplă și lipsită de eleganța necesară pentru un eveniment de strângere de fonduri la care au participat numeroase personalități.

Nu este prima dată când Meghan Markle susține această cauză. Ducesa a participat și la ediția din 2023 a One805 Live, arătând astfel implicarea sa constantă în proiectele caritabile din California.