Maroc – Portugalia, ora 17.00, LIVE TEXT & VIDEO, sferturile Campionatului Mondial de Fotbal. Ce a spus selecționerul Fernando Santos despre Cristiano Ronado

Maroc – Portugalia este duelul care deschide ziua de la Campionatul Mondial de Fotbal și în urmă căruia vom afla care este a treia echipă care va juca în semifinalele competiției. Croația și Argentina sunt primele două formații care au ajuns în această fază, după dueluri dramatice, ambele decise în urma loviturilor de departajare.

Confruntarea dintre Maroc și Portugalia este privită cu mare interes nu numai din cauza mizei uriașe, dar și prin prisma „cazului Cristiano Ronaldo”. Fostul atacant de la Manchester United a fost rezervă în duelul cu Elveția, câștigat de lusitani cu 6-1, iar cel care l-a înlocuit a marcat trei goluri. Presa portugheză a scris că Ronaldo a făcut scandal și că a vrut să plece din Qatar. Rămâne de văzut cum vor sta lucrurile dacă va fi din nou rezervă.

„Cristiano evident că nu a fost foarte mulţumit de asta (să fie rezervă – n. r.) pentru că a fost întotdeauna titular… şi m-a întrebat dacă este o idee bună. Dar am avut o conversaţie normală în care mi-am explicat punctele de vedere şi, desigur, el a acceptat. Am avut o conversaţie sinceră şi normală.

Maroc este una dintre surprizele plăcute de la acest Campionat Mondial de Fotbal. S-a calificat dintr-o grupă în care au mai jucat Croația, Belgia și Canada, iar în optimi a trecut de una dintre favorite, Spania, după lovituri de departajare.

„Portugalia, la fel ca Spania, este favorită în meciul contra noastră. Portughezii au venit în Qatar pentru a câștiga Campionatul Mondial. Cu toate astea, am demonstrat că suntem o echipă greu de bătut. Nu este ușor să marchezi împotriva noastră. Și noi avem jucători care pot marca goluri. Știm că am făcut istorie, dar ce am realizat până acum nu este de ajuns” a declarat selecționerul naționalei din Maroc, Walid Regragui.