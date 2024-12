Diana Ursu, sportiva de performanță de la Survivor România. De ce s-a retras anul acesta din lotul național de rugby: “Este o suferință mare!” EXCLUSIV

Diana Ursu face parte din concurenții curajoși care și-au dorit enorm să participe la Survivor, emisiunea care îi pune pe Războinici și Faimoși să îndure condiții grele și să își testeze limitele pentru a câștiga premiul cel mare. Campioana europeană la rugby ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, de ce a luat decizia de a se retrage din lotul național și a merge în emisiunea de la Pro TV.

Originară din Republica Moldova, Chișinău, Diana Ursu este pregătită pentru traseele de la Survivor, mai ales pentru că a practicat sport toată viața. Ea și-a dorit enorm să meargă în emisiune, însă preferă să nu le dezvăluie tuturor că are un avantaj din punct de vedere fizic, mai ales pentru că nu își dorește să fie privită ca o amenințare:

Aceasta este prioritatea mea! La Survivor am bătut eu la ușă. Am stat pe acolo, le-am povestit, le-am făcut glume și mi-au zis: “Bine, hai că te luăm și pe tine!”. În emisiunea aceasta nu este vorba de a fi femeie sau bărbat.

„Sunt mai pregătită ca restul din punct de vedere fizic. Poate și puțin mental, ținând cont că am practicat un joc de echipă. Eu încerc să îmbin toate caracterele pentru a ajunge la un scop comun.

De asemenea, Diana Ursu este pregătită să meargă pe traseu la Survivor și în zilele în care nu se simte bine din punct de vedere fizic sau psihic, mai ales pentru că sportul a învățat-o să treacă peste orice moment greu:

„Am avantaj în fața fetelor pentru că la sportivi nu există scuza că ai o zi mai proastă și trebuie să se anuleze meciul. Nu există așa ceva! Trebuie să înduri, strângi din dinți și mergi la luptă! Cred că aici am un avantaj, într-adevăr.”

Cât despre participarea la Survivor, Diana Ursu ne-a explicat că aceasta a venit la momentul potrivit, mai ales pentru că în acest an s-a decis să se retragă din lotul național de rugby. Aceasta a punctat că este important să știi când se te retragi în glorie și să mergi mai departe:

„Anul acesta am vrut să particip la Survivor pentru că am luat o decizie ca și sportiv de performanță. Am decis să mă retrag din tot ceea ce înseamnă lotul național. Rămâne sportul pentru mine ca o plăcere, dar și o să joc în continuare la o echipă din România.

Pe plan internațional, atunci când vine vorba de echipa națională, am pus stop. Trebuie să știi când să te retragi ca sportiv! Cel mai bine este să te retragi în glorie. Am plecat cu 3 medalii la gât anul acesta și am spus că este momentul potrivit.

Clar, este o suferință mare, dar cred că orice sportiv de performanță o să mă înțeleagă! Este important să îți dai seama care este momentul în care trebuie să te retragi, nu să pleci când lumea deja vrea să scape de tine! M-am apucat de acest sport la 15 ani și acum am 25.”