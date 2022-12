Fanii marocani au „incendiat” Europa. Spectacol pe străzi după ce naționala africană a eliminat Spania de la Campionatul Mondial de Fotbal – VIDEO

Maroc a reușit cea mai mare surpriză din optimile Campionatului Mondial de Fotbal și s-a calificat în sferturile competiției unde va înfrunta Portugalia. Fanii africani au sărbătorit pe străzi, cu artificii și petarde, succesul din partida cu Spania. În Granada a fost nevoie de intervenția poliției.

Maroc a învins Spania la Campionatul Mondial de Fotbal, după un meci dramatic. La capătul celor 120 de minute regulamentare, tabela a arătat 0-0, iar la loviturile de departajare spaniolii Soler, Sarabia și Busquet nu au reușit să-l învingă pe portarul Bono. Maroc este a patra echipă africană care s-a calificat în sferturile turneului final, după Camerun în 1990, Senegal în 2002 și Ghana în 2010.

„Furia Roja” este prima echipă din istoria turneului final care a pierdut patru serii de lovituri de departajare și a doua echipă care nu a marcat niciun gol la o serie de lovituri de departajare, după Elveția, în anul 2006, în duelul cu Ucraina. În tabăra spaniolă este tristețe foarte mare. Presa i-a criticat pe jucători, iar Luis Enrique a fost întrebat dacă nu are de gând să-și dea demisia.

Fanii din Maroc au ieșit pe străzi și au sărbătorit succesul naționalei. Tonul l-au dat acasă, iar la Rabat a mai multe zone au fost blocate de fanii entuziaști.

Și-au strigat însă bucuria și în mai multe orașe din Europa, iar jurnaliștii i-au văzut în Lyon, Bilbao și Granada, cu torțe și petarde. În Spania, polițiștii au fost chemați pentru că au apărut tensiuni între suporterii africani și cei iberici, dar până la urmă lucrurile s-au rezolvat pașnic fără să fie nevoie de intervenția forțelor de ordine.

Tot pe străzi s-a petrecut și în centrul orașului Bruxelles, unde fanii au oferit un adevărat spectacol și au părut că „au aprins” localitatea, așa cum se întâmplă de revelion.

#MARESP #Bruxelles #FIFAWorldCup #Maroc #Morocco fans „larging it” down by #Dansaert in central #Brussels after victory over #Spain this evening, with a large police van keeping a careful eye on things. pic.twitter.com/F6G1ATZ7Pu

The inevitable plumes of red flare smoke, as #Morocco fans party in central #Brussels earlier this evening after their astonishing victory over former world champions #Spain. pic.twitter.com/E3WwzPzbhp

— S Kar-Gupta (@SKGLondonTown) December 6, 2022